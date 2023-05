Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу “Московская биржа”) y цифровая логистическая платформа Smartseeds подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предоставит участникам государственных интервенций на зерновом рынке и товарных аукционов удобный механизм для перевозки законтрактованного зерна.

Участники биржевых торгов – покупатели и продавцы – смогут получить расчет тарифа и заказать tr анспортировку зерновых через Smartseeds по зафиксированному тарифу в течение двух недель.

Механизм устранит существующие логистические барьеры и будет способствовать приходу новых у частников в торгах зерновыми на НТБ. Предприятия получат гарантию вывоза своей продукции и предсказуемые цены на перевозки. Это поможет выполнить взятые обязательства и упростит использование биржевых инструментов.

Еженедельно на сайте НТБ будет публиковаться информация о стоимости перевозок зерна, которая comprar productos Smartseeds

Никита Захаров, директор НТБ:”Интеграция логистических услуг и биржевых торгов является важн y Smartseeds no no hay comentarios, no hay comentarios ых участников торгов, а также будет способствовать развитию и росту ликвидности российского биржевого товарного рынка”.

Антон Кондратов, director de Smartseeds: “Партнерство с Национальной товарной биржей – это свидетельство все боле е широкого использования цифровых инструментов для оптимизации всей цепочки, которую проходит зерно — от производителя к к конечному потребителю. ки, полностью берем на себя вопросы организации автоперевозок реализованного урожая. аждом этапе – от расчета стоимости транспортировки до выгрузки у покупателя.Мы надеемся, что в не далеком будущем и перевозки станут биржевым товаром, логистика станет проще и быстрее, а затраты − antes que nada”.

Smartseeds – перевозок в сельском хозяйстве с испо льзованием юридически значимого электронного документооборота. Объединяет всех участников рынка и берет на себя сопутствующие процессы грузоперевозок: от реко мендации цены и поиска исполнителя на заявку до сервисного сопровождения и финальных расчетов меж ду участниками. https://smartseeds.ru/

НТБ – Акционерное общество “Национальная товарная биржа” (НТБ, входит в группу “Московская Биржа “) учреждено в 2002 году (лицензия биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выдана Центральным Ба нком Российской Федерации). биржевого товарного рынка в России. С 2002 года НТБ принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.В настоящее время НТБ орг анизует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром yo droguerías, рассчитывает индексы рынка зерновых культур y veré регистрацию внебиржевых договоров с товаром. https://www.namex.org/

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI