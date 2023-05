19.05.2023 Premier Mateusz Morawiecki: Polka jest synonimem przedsiębiorczości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polki potrafia

W Polsce, udział kobiet na rynku pracy wzrósł w ciągu kilku lat z 55 proc. hacer ponad 60 proc. „To wielki sukces” – ocenił premier Mateusz Morawiecki. „Dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości. Wyraźnie widzę, jak panie biorą sprawy w swoje ręce” – wyjaśnił.

Szef rządu pogratulował wszystkim kobietom, które na różnych polach – zawodowym, domowym, godzenia balance vida-trabajo – starają się zawsze wypracować to, co najlepsze, najpiękniejsze i najważniejsze. „Moim zadaniem jest wspieranie kobiet na różnych odcinkach życia prywatnego i zawodowego” – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

Panie na rynku pracy

W ciągu ostatnich 7 lat, tempo wzrostu obecności kobiet aktywnych zawodowo, w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym w Polsce, było znacznie wyższe niż średnia w UE. Ponadto, w 2022 r. udział kobiet, które prowadziły własną firmę, w całej populacji zatrudnionych, wyniósł 13,1 proc. Dla porównania, w Niemczech było a 5,6 proc., a we Francji – 9,3 proc.

W Polsce mamy także dużo kobiet na stanowiskach menadżerskich. W IV kwartale 2022 r. było ich 42,5 proc. Dawało to 2 najwyższy wynik w Unii Europejskiej, po Łotwie, która osiągnęła 44,8 proc.

Według Eurostatu, nasz kraj znajduje się ponadto na czwartym miejscu wśród krajów UE pod względem najmniejszej różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn. Polska wyprzedza pod tym względem m.in. wszystkie kraje skandynawskie, Holandię oraz Francję. W latach 2015-2021t, luka płacowa w naszym kraju zmniejszyła się z 7,3 proc. hacer 4,5 proc. W tym czasie w UE nastąpił spadek z 15,5 proc. hacer 12,7 proc.

Rządowe wsparcie dla kobiet

Polki mogą skorzystać z różnych programów rządowych. Dzięki nim mogą zdecydować, czy po urodzeniu chcą wrócić do pracy czy opiekować się dzieckiem. W tym celu finansujemy rozbudowę żłobków i ich funkcjonowanie. Powoduje to, że w gminach jest więcej miejsc dla dzieci do 3. roku życia, a samorządy stać na przyjmowanie najmłodszych do placówek. Pozwala to Polkom na szybszy powrót do pracy, bez znacznych wydatków z budżetu domowego.

„Maluch+” – para programar, który umożliwia zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do 3. roku życia. Pozwala to kobietom szybciej wrócić do pracy.

„Rodzina 500+” – to dodatkowe wsparcie finansowe dla polskich rodzin. Dzięki niemu rodzice mogą kupić dla dziecka ubrania, przybory szkolne czy zabawki.

„Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” – to wsparcie, które przysługuje rodzinom na drugie i każde kolejne dziecko od 12. do 35. miesiąca życia. Dzięki temu rodzicom łatwiej jest poradzić sobie ze zwiększonymi wydatkami.

„Dobry Start” – coroczne, jednorazowe wsparcie dla uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Dzięki niemu rodzice mogą kupić dziecku książki, przybory szkolne czy pomoce naukowe.

„Mama+” – programa wspeera osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci, przez co nie podjęły pracy zawodowej.

