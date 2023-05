19.05.2023 Griffin Shock 23-1 – dowód zaangażowania sojuszniczego na rzecz bezpieczeństwa regionu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

19 maja 2023 r. w Bemowie Piskim szef MON obserwował ćwiczenie Griffin Shock 23-1 z udziałem żołnierzy Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód oraz 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych.

– Po raz pierwszy w historii dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, a więc dywizji zlokalizowanej w Elblągu, przejął dowództwo nie tylko nad Wojskiem Polskim, wojskiem natowskim z eFP, ale także nad oddziałem wojska amerykańskiego. Nasi żołnierze mogą podnosić swoje umiejętność. Jak widzieliśmy wykorzystują sprzęt znając dokładnie procedury. Kiedy rozmawiałem z dowódcami jedna podstawowa informacja przewijała się podczas tych rozmów. Żołnierze doskonale wiedzą, jak się zachować, znają procedury. Interoperacyjność pomiędzy siłami NATO jest po prostu faktem

– mówił podczas spotkania wicepremier.

Griffin Shock 23-1 jest pierwszym ćwiczeniem w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, kiedy dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód przyjął w podporządkowanie jednostkę Armii Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniu bierze udział ponad 3 tys. żołnierzy z 5 krajów NATO oraz kilkaset pojazdów.

– Wykorzystujemy sprzęt, który jest dostępny. Wykorzystujemy ten sprzęt budując interoperacyjność. Wszyscy widzieliśmy możliwości helikopterów Apache. Jestem dumny z tego, że podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych uzgodniłem z sekretarzem obrony USA, Lloydem J. Austinem, że już bardzo niedługo polscy piloci rozpoczną szkolenie na śmigłowcach Apache. Pierwsze Apache z zasobów US Army trafią do Wojska Polskiego w formule wypełnienia luki przed podpisaniem i realizacją kontraktu na kupienie dla Wojska Polskiego 96 helikopterów Apache

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

– Widzicie dziś państwo także wyrzutnie Himars. Pierwsze wyrzutnie są już w Polsce. Jest to dowód budowania ścisłej współpracy między siłami sojuszniczymi. Polskie Himars będą właśnie tu w północno-wschodniej części naszego kraju, w 16 Dywizji Zmechanizowanej, żeby odstraszać agresora

– dodał szef MON.

Obecność sojuszniczych żołnierzy w Polsce, ćwiczących razem z naszymi żołnierzami jest najlepszym wyrazem współpracy w ramach NATO i gotowości do wspólnego działania w sytuacji zagrożenia o czym mówił wicepremier M. Błaszczak. Szef MON podkreślił także, jak ważne są wspólne ćwiczenia z sojusznikami, które podnoszą interoperacyjność, czyli zdolność do działania z jednostkami naszych natowskich sojuszników.

– Reprezentuję grupę kontrolującą ćwiczenie. Pod każdym względem ćwiczenia poradziło sobie z tym, aby zrozumieć cele, które zostały wyznaczone. Pod względem taktycznym, a także zasobów ludzkich. Pokazaliśmy zdolność NATO do prowadzenia wspólnych działań operacyjnych. Pokazaliśmy, że mamy zdolności i wolę, aby walczyć wspólnie. Pokazaliśmy to wszystko przy wykorzystaniu naszego sprzętu

– podkreślił z kolei gen. dyw. David Hodne, dowódca 4. Dywizji Piechoty USA.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód koordynuje działania grup bojowych wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Dowództwo pozostaje również w gotowości do prowadzenia działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Ponad 3000 żołnierzy oraz kilkaset pojazdów z 5 krajów NATO: Chorwacji, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów zjednoczonych bierze udział w ćwiczeniu z wojskami w celu potwierdzenia gotowość do obrony wschodniej fl anki OTAN podczas operacji sojuszniczej. Ćwiczenie to wspiera inicjatywy Sojuszu Północnoatlantyckiego, na które sojusznicy zgodzili się podczas Szczytu NATO w Madrycie w 2022 roku.

