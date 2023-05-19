19.05.2023, 18-04 (español) ых рисков ценной бумаги POLY (Polimetal).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

19.05.2023

18:04

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 19.05.2023, 18-04 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора ( de 529,7) y de 449,52 руб ., эквивалентно ставке 31.25 %) ценной бумаги POLY (Polimetal).

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