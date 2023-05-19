18.05.2023, 11-03 (español) рисков ценной бумаги BANEP (Башнефт ап).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

18.05.2023

11:03

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 18.05.2023, 11-03 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 1605.0) и диапазона оценки рыночных рисков (desde 1813.73 руб ., эквивалентно ставке 41.25 %) ценной бумаги BANEP (Башнефт ап).

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