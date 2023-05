«Чудо-богатырь русской поэзии». Изучаем новую выставку в Государственном музее А.С. Пушкина

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка «Чудо-богатырь русской поэзии», посвященная 280-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина. Здесь можно увидеть экспонаты, связанные с разными периодами его жизни, — некоторые из них предоставил Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом). Подробнее обо всем этом рассказала Анна Хрусталева, сотрудница Государственного музея А.С. Пушкина.

Начало пути

Гавриил Державин родился в 1743 году недалеко от Казани в семье мелкопоместного дворянина. Отец умер рано, оставив после себя долги, и матери в одиночку было непросто дать сыну хорошее образование. Будущий поэт и государственный деятель сначала учился у местного дьячка, затем — в оренбургском пансионате. Основы арифметики и геометрии, а также французский, немецкий языки и латынь он изучал уже в казанской гимназии, которая открылась в 1758-м. Увидеть, какой была Казань в те годы, можно на выставке: среди экспонатов представлена литография, сделанная с оригинала живописца и гравера Луи Жюльена Жакотте.

После учебы Державин поступил в Преображенский полк рядовым гвардейцем. Тогда же в свободное время начал писать первые стихи, в том числе на заказ — для сослуживцев, которые отправляли их домой, а также своим возлюбленным. В июне 1762 года в составе этого полка Гавриил Романович участвовал в государственном перевороте, позволившем возвести на престол Екатерину II.

Еще через 11 лет (именно в то время его стихи впервые были опубликованы) Державин стал одним из тех, кто подавлял восстание яицких казаков под предводительством Емельяна Пугачева. Сражения проходили в том числе и в Казани, и Гавриил Романович, хорошо знакомый с этими местами, смог в точности описать увиденное в своих мемуарах. Потом, гораздо позже, Александр Пушкин обращался к этим записям, работая над «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачевского бунта».

Поэт и государственный деятель

В 1777-м Гавриил Державин завершил военную карьеру, поступив на службу в Правительствующий сенат. Через год женился — его супругой стала Екатерина Бастидон, дочь бывшего камердинера Петра III и кормилицы Павла I. На выставке есть ее портрет, выполненный с оригинала Владимира Боровиковского (1864). Державин очень любил жену, посвящал ей стихотворения, ласково называл Пленирой (от слова «пленять»). Она умерла через 16 лет, оставив его совершенно безутешным. Впрочем, спустя всего полгода он снова женился — на Дарье Дьяковой, дочери сенатского обер-прокурора и статского советника Алексея Дьякова и княжны Авдотьи Мышецкой.

Ни в первом, ни во втором браке родных детей у Гавриила Романовича не было. Тем не менее он воспитывал нескольких приемных: это были племянницы Дарьи Дьяковой (дочери ее сестры Марии и поэта Николая Львова) и сыновья его близкого друга Петра Лазарева.

Творчество все это время занимало важное место в жизни Державина. Так, в 1784 году он написал философскую оду «Бог», в которой размышлял о жизни и смерти. В том же году ее впервые напечатали в газете «Собеседник», потом она иногда появлялась и в поэтических сборниках, в том числе рукописных. Один из них представлен на выставке — книгу выпустили в конце XVIII — первой трети XIX века, еще при жизни Державина.

Державин и Екатерина II

Но настоящую известность Державин-поэт получил после публикации оды «Фелица», посвященной Екатерине II. Создавая ее, Державин вдохновлялся «Сказкой о царевиче Хлоре», которую придумала императрица. Среди экспонатов в музее есть и издание «Фелицы» 1783 года с автографом автора. На отдельном листе он написал: «Ода на радостный день Высочайшего рождения ее Императорского Величества… Екатерины II, Самодержицы Всероссийской…» Правительница высоко оценила произведение и пожаловала Державину золотую табакерку с червонцами.

В 1784 году она назначила Гавриила Романовича губернатором Олонецкого наместничества (нынешняя Карелия), а в 1786-м — Тамбовского. Благодаря Державину там построили больницы, школы, приюты и многое другое. Однако из-за упрямого и вспыльчивого характера он легко наживал врагов.

Дважды его отстраняли от губернаторства, а в 1788-м даже отдали под суд — его спасло вмешательство Екатерины, которая в 1791 году назначила его своим кабинет-секретарем. Правда, и на этом месте Державин не продержался долго: уже через два года императрица уволила его, отправив трудиться в Сенат.

«Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причину в самом себе, — писала Екатерина. — Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи».

«Второй Державин»

О встрече с Гавриилом Державиным вспоминал всю свою жизнь Александр Пушкин. Они познакомились 8 января 1815 года, во время публичного экзамена в Царскосельском лицее. Юный поэт, которому было всего 15 лет, читал свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Державин, к тому моменту полностью отошедший от государственных дел, остался в восторге. Он говорил: «Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей».

Пушкин дважды упоминал это знакомство в своем творчестве. В первый раз — в 1816 году в послании «К Жуковскому», второй — в восьмой главе романа в стихах «Евгений Онегин» («Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил»). Вспоминая о самой встрече, он писал:

«Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом… Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли…»

Этот эпизод вдохновил художника Фому Райляна, который в 1899 году изобразил памятное чтение. Его рисунок можно увидеть на выставке.

Последние годы

В последние годы Державин вел довольно спокойную жизнь. Лето проводил в собственном имении Званка в Новгородской губернии, которое смог приобрести благодаря приданому второй жены. Зимовал в Петербурге, в доме на Фонтанке.

Гавриил Романович создал литературный кружок «Беседа любителей русского слова», членов которого собирал у себя в гостях. К нему приходили поэты Дмитрий Хвостов, Василий Жуковский, Петр Вяземский, писатель Александр Шишков и многие другие. Гостей развлекал охотой, рыбалкой, зваными обедами и ужинами.

Он полностью посвятил себя творчеству: писал стихи, оперы, комедии, басни. Всего за тот период создал больше 60 произведений. Но одно из стихотворений, «Река времен в своем стремленьи…», так и осталось незаконченным. Державина не стало в 1816-м, он умер в своем горячо любимом имении. Его тело для захоронения перевезли в Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский женский монастырь, который находился поблизости.

