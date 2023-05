Финуслуги и Tinkoff ID упростили механизм идентификации клиентов на платформе личных финансов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Платформа Финуслуги и Тинькофф первыми на финансовом рынке подключили возможность полной делегированной идентификации клиента с помощью сервиса Tinkoff ID.

Теперь с помощью Tinkoff ID можно подтвердить свои документы в личном кабинете сайта Финуслуг максимально безопасно и быстро — менее чем за одну минуту — и получить полный доступ к продуктам и услугам платформы личных финансов.

Полная идентификация по документам необходима, чтобы получить доступ к расширенному списку услуг финансового маркетплейса, а также в других организациях, где обязательно подтверждение личности по Федеральному закону № 115-ФЗ.

Ранее, чтобы стать подтвержденным (верифицированным) пользователем Финуслуг, необходимо было пройти авторизацию через “Госуслуги” и встретиться с представителем платформы для идентификации по паспорту. В среднем клиенты Финуслуг проходили этот путь за 27 часов.

Благодаря интеграции с Tinkoff ID теперь это можно сделать удаленно, безопасно и значительно быстрее. Пользователю достаточно лишь нажать кнопку на сайте и ввести код, полученный в СМС.

Полная идентификация пользователя позволит клиентам Тинькофф получить быстрый доступ ко всему ассортименту продуктов сайта Финуслуг: выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов и не только.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги:

“Главная задача Финуслуг — сделать финансовые продукты комфортными и доступными для всех граждан страны. Мы стремимся выстроить для своих клиентов самый быстрый, бесшовный и безопасный путь, который обеспечит пользователям позитивный опыт взаимодействия с нашими сервисами, позволит быстро принять финансовое решение и оформить продукт. Благодаря новому механизму идентификации россияне получают доступ к специальным предложениям на Финуслугах буквально через пару кликов”.

Виталий Бриедис, руководитель сервиса Tinkoff ID:

“Проведение полной идентификации пользователя — обычно трудоемкий процесс как для онлайн-сервисов по всему Рунету, так и для клиентов онлайн-платформ. Обычно, чтобы подтвердить свою личность, как этого требует закон, необходимо провести личную встречу, загрузить много документов на платформу, а также выполнить немало других действий, которые тратят время и силы клиента. С помощью Tinkoff ID эту систему можно максимально упростить: наш продукт позволяет безопасно идентифицировать пользователя онлайн, всего лишь за пару кликов. Теперь, благодаря интеграции с Финуслугами, более 30 млн клиентов Тинькофф, а также все желающие упростить процесс идентификации получат доступ к расширенному набору финансовых продуктов и сервисов платформы “Финуслуги” по всей России”.

Проведение полной идентификации пользователя (подтверждение личности) уже доступно в личном кабинете платформы личных финансов “Финуслуги”.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов и др. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.



PR@moex.com

