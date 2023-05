Физтех объявляет прием заявок на программу по подготовке руководителей проектов в области искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

МФТИ вошел в состав провайдеров государственного проекта «Обеспечение получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов».

Обучение по программе выполняется с государственной поддержкой: слушатель оплачивает 10 тысяч рублей, еще 70 тысяч рублей доплачивает государство.

Руководитель проектов искусственного интеллекта – это высоко востребованный специалист, который способен организовать применение методов и инструментов искусственного интеллекта для решения задач бизнеса, государства и общества.

Программа обучения подойдет специалистам в области искусственного интеллекта, руководителям и менеджерам в сфере IT, а также специалистам в популярных областях применения искусственного интеллекта (финансовые технологии, телеком, промышленное производство, медицина), которые хотели бы заниматься руководством проектами по на основе искусственного интеллекта в своей предметной области.

Для успешного освоения программы не требуются знания программирования, однако знание языка Python и опыт в машинном обучении будут полезны.

На обучение выделено 145 часов. За это время участник программы успеет познакомиться с жизненным циклом систем искусственного интеллекта, методиками управления проектами в области искусственного интеллекта, моделями и алгоритмами машинного обучения, а также пройти практикум по управлению проектами искусственного интеллекта. В конце обучения учащиеся подготовят собственный проект.

Старт программы назначен на 19 июня. Обучение проходит в дистанционном формате. Количество мест с государственной поддержкой оплаты обучения ограничено!

Регистрация по ссылке: it-edu.com/6zda

