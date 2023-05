Ученый МФТИ Степан Андреев выступил с докладом в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Начальник отдела радиофотоники Научно-исследовательского центра телекоммуникаций МФТИ доктор физико-математических наук Степан Андреев выступил с пленарным докладом на Второй всемирной конференции лазерной индустрии, которая проходила в городе Цзинань, столице провинции Шандунь (КНР).

В своем докладе «Радиофотоника: современное состояние и перспективы» Степан Николаевич рассказал о Физтехе, а также о достижениях МФТИ в новом междисциплинарном научном направлении, изучающем возможность генерации, передачи, обработки и приема радио- и СВЧ-сигналов с помощью технологий фотоники и лазерной физики. В настоящее время радиофотонные технологии находят активное применение в системах телекоммуникаций, сенсорном оборудовании и датчиках, а также в радиолокационных системах.

В рамках рабочей программы конференции Степан Андреев посетил Институт лазерных технологий Академии наук провинции Шандунь, а также встретился с мэром города Цзинаня.

«Провинция Шандунь, родина Конфуция, — это динамично развивающийся промышленный регион континентального Китая, здесь интенсивно наращивают высокотехнологичную промышленность. Пару лет назад в городе был запущен грандиозный проект — создание Технологической долины лазерной промышленности, которая раскинется на площади более 25 квадратных километров. У нее будет собственный транспортный хаб, где продукция предприятий будет сразу проходить таможенный контроль. Крупнейшие предприятия лазерной промышленности Китая откроют свои заводы на этой площадке, а вузы, расположенные в городе, будут поставлять высококвалифицированные кадры на предприятия долины.

Ученые Физтеха, обладающие значительным опытом в области фотоники и лазерных технологий, смогут уверенно рекомендовать коллегам из Китая новые направления, которые еще не получили значительного развития в этой стране. Например, в области агробиофотоники», — прокомментировал Степан Андреев.

Китайская сторона проявила большую заинтересованность в академическом обмене с Физтехом и предложила подготовить и подписать меморандум о сотрудничестве с МФТИ. Прорабатывается вопрос об организации совместной лаборатории Института лазерных технологий академии наук провинции Шандунь и МФТИ. Согласовывается перечень научных тем для совместных исследований.

