Участниками проекта «Мой бизнес. Первое дело» стали более 11 тысяч человек

тартовал обучающий онлайн-проект Минэкономразвития, «Деловой среды» и VK для начинающих предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело». В течение 10 недель участникам предстоит под руководством опытных наставников пройти путь от бизнес-идеи до ее пошаговой реализации и первых продаж. Проект реализуется на базе программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Попробовать себя в предпринимательстве решили более 11 тысяч человек из 85 регионов России. Наибольшее количество участников – из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Иркутской областей, Республики Башкортостан.

«Первое дело. Мой бизнес» – это целевая программа, которая поможет молодым предпринимателям преодолеть сразу 2 барьера, с которыми они могут встретиться при запуске бизнеса, – нехватку знаний и отсутствие стартового капитала. Участники, прошедшие обучение до конца, смогут претендовать на грант для молодых предпринимателей до 25 лет в размере до 500 тысяч рублей. Такая синергия позволяет на финише программы получить готовый по всем аспектам бизнес-проект», – прокомментировала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участники проекта изучат инструменты для старта бизнеса и смогут запустить свое дело под контролем опытных наставников. За каждое выполненное задание будут получать баллы в приложении «Другое Дело» от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Их можно обменять на бонусы: подписки на онлайн-сервисы, путешествия по стране, сувенирную продукцию. Кроме того, все участники, дошедшие до этапа акселератора, получат купон на запуск первой рекламной кампании на платформе VK Реклама, а также бесплатный допуск в закрытый клуб для предпринимателей «Деловая среда Премиум».

«Мы видим, что сегодня молодежь все активнее занимается предпринимательской деятельностью. По данным нашего сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, через который в первом квартале этого года было зарегистрировано более 30 тысяч бизнесов, в 2022 году почти половина от общего количества тех, кто открыл свое дело, – в возрасте от 18 до 35 лет. Подтверждение этой тенденции мы видим и в проекте «Мой бизнес. Первое дело». Уверен, что благодаря опытным экспертам, современной платформе «Деловой среды», на которой проходит обучение, и помощи наставников молодым людям будет комфортно и интересно заниматься все десять недель проекта», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

Обучение разделено на три этапа. Первый этап, «Предакселератор», продлится до 9 июня. Участники смогут разработать идею своего будущего бизнеса в режиме нетворкинга, изучат основные инструменты предпринимателя, сформируют модель своего дела и подготовят видео-презентацию проекта для перехода на следующий этап.

Второй этап, «Акселератор», пройдет с 13 июня по 22 июля. Здесь начинающие предприниматели узнают секреты продвижения бизнеса в соцсетях, получат бонусы для запуска рекламной кампании и начнут тестировать свой бизнес в реальном времени.

Последний этап – это защита проекта. Она состоится 25 июля. Участникам предстоит отстоять свои идеи и бизнес-план перед экспертами, которые дадут ценные советы по дальнейшему развитию дела.

«К программе уже присоединилось более 11 тысяч человек – это хороший показатель, который наглядно демонстрирует актуальность и востребованность универсальных знаний и инструментов среди молодежи. Мы рады, что программа получила такой высокий отклик и надеемся, что участники смогут применить все полученные знания на практике и запустят собственный бизнес», – говорит директор по развитию и продажам СМБ компании VK Максим Иконников.

Участие в программе бесплатное для всех. Те, кто хочет присоединиться к проекту, могут подать заявку на сайте. Грантовая поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

