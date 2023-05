Source: MIL-OSI Russian Language News

Но, выбрав фундаментальное и довольно прикладное направление, не ошиблась: сейчас я буквально живу финансовой сферой, ничто другое меня не интересует настолько. Во многом я обязана Вышке тем, что мой мозг быстро адаптировался к новой тематике и открыл в ней бездну всего нового и интересного. Здесь действительно умеют увлечь студентов, открыть перед ними перспективы, поддержать в академическом и личностном развитии.

— Как вы находите выход своим творческим способностям? На мой взгляд, в экономике все строго.

— Не соглашусь, потому что творчество и фантазия в исследовательской работе необходимы. Когда есть задача что-то проанализировать, поставить гипотезу, то надо открыть для себя новые области допущений, понять и обосновать. Чтобы нащупать факторы, которые могут влиять на тот или иной процесс, нужно включить творческий навык, потому что в итоге он может стать импульсом к рождению идеи. Режиссерский потенциал я реализовывала благодаря студенческой жизни в университете. Какое-то время я была членом Студсовета и снимала для его проектов проморолики, пока меня полностью не захватили экономика и финансы. Потом появилась работа, и я с удовольствием погрузилась в решение профессиональных задач.

— Вам сразу удалось найти интересную работу?

— Сначала у меня было смутное представление о том, где работают экономисты. Некоторые из студентов со вторых-третьих курсов обучения начинают работать, ты собираешь их отзывы о той или иной компании, направлении, знакомишься с выпускниками и их опытом, постепенно понимая, как все устроено в индустрии. Самые популярные среди студентов экономфака направления – консалтинг, аудит, инвестбанкинг, но моей первой стажировкой стала работа в финансовом департаменте компании Nike. Я оставила резюме на ярмарке вакансий в Вышке, мне позвонили и сразу пригласили на один из финальных этапов стажировки. Если мне не изменяет память, на ту вакансию претендовало более 300 кандидатов. После интервью меня взяли в финансовый департамент, где я впервые увидела финансовое моделирование в действии. Задачи и инструментарий в работе мне показались довольно простыми. Тогда я пришла к выводу, что работа в реальном секторе для финансиста имеет ограниченный потенциал.

После летней стажировки я вернулась к учебе и прошла практику в Совкомбанке на позиции специалиста. Интересно, что компания Nike позднее предложила мне позицию финансового контролера, но я отказалась, поскольку уже хорошо понимала: именно в банковских финансах я смогу реализовать свой потенциал в полной мере.

— Насколько шире задачи для специалиста в финансовом секторе?

— В финансовом секторе специфическая отчетность: статьи доходов и расходов, статьи баланса, показатели эффективности бизнеса. Банк зарабатывает, предоставляя финансовые услуги, к которым предъявляют строгие требования регуляторы. Моя работа поддерживает устойчивость банка, способствует тому, чтобы он был ликвиден и эффективен. Росбанк – системообразующий банк, а значит, его стабильность играет существенную роль в финансовой устойчивости страны. Часто приходится работать с данными, применять финансовый анализ, макроанализ, строить сложные модели. Я осознаю всю важность моих действий, поэтому у меня сильная мотивация. Я вижу эффект от результатов своей работы, ощущаю свою роль в жизни банка и испытываю устойчивый интерес к задачам. Это заставляет меня ждать понедельника с нетерпением.

— Как университетские знания соотносятся с требованиями к кандидату на работу в финансовой структуре, в банковской системе?

— Базовые знания для специалиста в банкинге – это, конечно, банковское дело, стандарты отчетности МСФО и РСБУ, микро- и макроэкономика, эконометрика, статистика, то есть те инструменты, которые мы или наши коллеги используем в своей работе каждый день. На первых этапах в профессии мне особенно помогли базовые знания макроэкономики, которую нам по собственной методике преподавала Татьяна Юрьевна Матвеева. Понимание причин и следствий кредитно-денежной политики ЦБ – важнейший навык для начинающего банкира. Знание о работе финансовых рынков и устройстве ценообразования банковских продуктов помогло мне быстро и успешно адаптироваться к рабочим задачам.

Эконометрика помогает в работе с данными, но в основном мы занимаемся финансовым моделированием и активно взаимодействуем с коллегами из других подразделений, которые строят регрессионные модели. Понимание самых разнообразных задач всех подразделений банка повышает эффективность нашей совместной работы. Когда я училась в магистратуре и параллельно работала в Райффайзенбанке, возникали ситуации, когда коллеги передавали мне задачу, решаемую формулой, смысл которой я не могла понять. А в тот же вечер на лекции в Вышке преподаватель объяснял прямо эту самую формулу. Воодушевляющие эмоции, которые я испытывала тогда во время обучения, не передать словами.

Было здорово проводить параллели между практикой и академической экспертизой, опыт исследователей и большая широта в применении технического инструментария давали мне понимание важности собственных навыков и уверенность в себе как специалисте. Я на собственном примере убедилась, что образование действительно находится в симбиозе с ожиданиями финансовых институций по отношению к специалистам.

Я рекомендую студентам заранее изучить требования к кандидатам в вакансиях, которые нравятся. Скорее всего, в Вышке есть предметы по выбору или факультативы, которые помогут получить необходимые навыки. Это даст дополнительное преимущество при устройстве на работу. Например, я в свое время не выбрала занятия по VBA и SQL, хотя они были крайне желательны для моей профессии. В итоге, перед тем как откликнуться на вакансию в Райффайзенбанке, я изучала эти языки самостоятельно.

— После Совкомбанка вы перешли в Райффайзенбанк. Ощущалась ли разница между российской и международной структурой?

— У каждого банка свои преимущества: где-то начинающему специалисту предложат более многогранный функционал, где-то будет разнообразный внутрибанковский досуг, прекрасная страховка ДМС, где-то оклад предложат выше среднего, а где-то – все сразу. Корпоративная культура международных компаний долгое время считалась чем-то вроде золотого стандарта. Однако многие современные российские компании уже давно переняли лучшие практики иностранных коллег, объединив их стандарты с собственными. Думаю, сегодня нет существенной разницы в корпоративной культуре среди банков, поэтому кандидатам я бы порекомендовала обратить внимание именно на предлагаемый функционал: он должен быть интересным и перспективным. Еще, конечно, большое влияние на удовольствие от работы окажут будущие коллеги: они могут как испортить все впечатление от блестящей корпоративной культуры, так и украсить ваш рабочий день, если вы попали в компанию, где корпоративная культура только зарождается. Но с коллегами заранее не угадаешь.

— Почему вы решили продолжить обучение в магистратуре? Как это повлияло на ваши компетенции, на отношение к вам работодателя?

— Так как я уже работала в банке, пойти на программу «Финансовые рынки и финансовые институты&paquo; было достаточно логично. Другие вузы, кроме Вышки, я, разумеется, не рассматривала: было глубокое убеждение, что лучше меня нигде не научат. При переходе в Росбанк диплом магистра, конечно, сыграл роль, но ключевым уже был мой опыт работы в банках.

Когда работодатели видят бренд Вышки в твоем портфолио, то воспринимают его как верный знак перспективного специалиста – это всегда был для меня зеленый свет перед собеседованием

Лично я сама провела много собеседований за последние годы: это были и стажеры, и специалисты, и претенденты на более высокие должности. Когда я вижу, что образование у кандидата – экономический факультет ВШЭ, то вероятность того, что кандидат успешно пройдет собеседование, многократно повышается. Выпускники Вышки разительно отличаются от большинства кандидатов. Они отлично справляются с тестовыми заданиями, проявляют высокий уровень коммуникационных навыков и готовность работать в команде. К тому же мне довольно просто находить с ними общий язык: нас объединяют одни и те же ценности, привитые Вышкой, которые как нельзя лучше сочетаются с высокоразвитой корпоративной культурой Росбанка. Сильный кандидат может прийти из любого вуза, поэтому мы стараемся посмотреть всех, но благодаря личной статистике собеседований у меня есть список университетов, институтов и, конечно, факультетов, которые практически гарантируют положительный исход собеседования.

— Как в вашей нынешней работе применяются академические навыки, в частности фундаментальные исследовательские?

— Исследовательский подход, владение методами работы с информацией и логика незаменимы в аналитической работе. Чем лучше ты владеешь способами поиска информации и ее обработки, умеешь делать аргументированные выводы и в целом пользоваться аналитическим аппаратом, тем ценнее ты как сотрудник и тем сильнее твое позитивное влияние на деятельность подразделения, в котором ты работаешь. Например, при написании диссертации нужно проявить умение сориентироваться в выбранной теме, сформулировать гипотезу, обработать и интерпретировать данные и, самое главное, сделать правильные выводы. Этот опыт помогает мне во многих рабочих задачах.

— Что вам помогло так скоро занять позицию руководителя, когда вы перешли в Росбанк?

— Это произошло постепенно, молниеносного карьерного скачка у меня не было. В Росбанк я переходила с позиции специалиста на позицию старшего менеджера отдела анализа и планирования розничного бизнеса в вертикаль розничного бизнеса. Однако душа тянулась к финансам, а в рамках структурных изменений появилась возможность перейти в департамент финансового управления, и уже после, спустя какое-то время и благодаря проделанной мной работе, я получила повышение до позиции руководителя направления анализа эффективности розничного бизнеса.

Постепенно у меня появилась небольшая команда молодых специалистов, которую мы решили попробовать обучить и взрастить внутри банка. Моя роль поначалу была скорее менторская, потом функционал постепенно расширялся, команда тоже росла, мы объединялись с другими отделами. В итоге я стала руководить управлением анализа эффективности розничного бизнеса, объединив под своим началом финансовое управление по всем направлениям розничного бизнеса. Управление состоит из трех команд: кредитный бизнес, некредитный бизнес и автокредитование.

Карьерный результат, который у меня есть сегодня, – это не только следствие образования и трудовых заслуг. Существенную роль сыграла особая корпоративная культура Росбанка, которая большое внимание уделяет развитию специалистов внутри компании. Росбанк – про любовь к людям: и к клиентам, и к собственным сотрудникам. Это очень заряжает. Мое руководство вдохновляет меня неравнодушием, профессионализмом, часто дает возможность себя проявить, оказывает доверие. Более благоприятную среду для развития, чем Росбанк, сложно представить.

— Работа с командой требует определенных навыков коммуникации и лидерства. Как вы справились с новыми вызовами?

— Когда мне предложили попробовать себя в качестве наставника для младших сотрудников, я была убеждена, что, будучи лидером с рождения, я справлюсь и все пойдет как по маслу, само собой. Оказалось, что это не так и менеджерский навык тоже надо развивать. Есть много разных методов управления командой, и я обучалась этому уже в процессе. Команду важно правильно мотивировать, грамотно распределять функционал, следить за тем, чтобы каждому сотруднику было интересно и чтобы он не перерабатывал, не перегорал, чтобы каждый имел возможность проявить себя, чувствовал, что ему доверяют.

Будучи руководителем, нужно учитывать десятки различных аспектов работы с командой для того, чтобы она не менялась, чтобы сильные сотрудники оставались в банке

Для этого очень важно ее сплотить, замотивировать на результат. Мы постоянно даем друг другу обратную связь, проводим встречи и мероприятия, нацеленные на обмен информацией, обучающие семинары для всей финансовой вертикали. Также мы стараемся вместе проводить свободное время и отвлекаться от рабочих задач. Существует много способов сплотить команду, а это очень важно для того, чтобы в ней сложилась благоприятная атмосфера.

Лично мне крайне важно создать такую среду, где все чувствуют себя в безопасности и работают в комфортных условиях. У меня это получилось не сразу, был опыт, когда сотрудники выгорали из-за переработок, не ходили вовремя в отпуск, а я этого просто не замечала. Из-за недоверия к своей же команде у меня были проблемы с делегированием, из-за чего я тоже выгорала. Я как руководитель совершала ошибки, и только осознание этих ошибок, обратная связь с сотрудниками, с менеджерами, с моими наставниками, книги и тренинги помогали развиваться в этой области. Когда у тебя в подчинении люди, очень важно развиваться как руководитель, ведь от уровня твоего мастерства зависит благополучие твоих людей, их удовлетворенность работой и результативность. Поэтому во многом хороший руководитель – это опыт, обучение, осознание и исправление своих промахов.

Также мне помогает взаимодействие с моим руководством. Мне очень повезло, что это открытые люди, готовые делиться знаниями и опытом, поэтому для меня их поддержка стала своего рода МВА внутри банка. Я стараюсь брать пример и такое же влияние оказывать на свою команду.

— Насколько финансовая индустрия открыта к сотрудничеству с вузами, с точки зрения экспертизы, практиков, которые могли бы читать лекции?

— В Росбанке есть проект взаимодействия с вузами, в рамках которого проводятся различные активности. Например, проводим для студентов экскурсии по нашему головному офису ОКО и дополнительно устраиваем для них мастер-классы. Я лично уже принимала участие в таком формате: читала для студентов небольшие лекции, проводила мастер-классы и финансовые игры, в рамках которых ребята решают задачи, сходные с теми, что возникают передо мной и моими коллегами. Так у студентов появляется возможность попробовать себя в роли сотрудника финансового управления, что важно для понимания целей обучения и своего интереса к будущей работе.

Мне нравится сотрудничать со стажерами, которых мы активно развиваем внутри нашего управления. Уже не один стажер перешел на позицию младшего специалиста благодаря своим трудовым успехам. Для меня делиться знаниями и опытом – огромная радость, мы с коллегами регулярно проводим обучающие мероприятия для сотрудников внутри банка. Коммуникация индустрии и вузов – важное социальное дело. Я в этом вижу большую пользу для студентов, для будущих кадров финансового сектора и считаю, что дистанцию между теорией и практикой стоит сократить, проявив инициативу с обеих сторон.

