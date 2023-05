Студенты СПбГАСУ вышли в финал Специальной лиги инженерного чемпионата «CASE-IN»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Четыре студенческие команды СПбГАСУ – «case2case», «Altitude», «Buildchamps» и «DWG.net» вышли в финал Специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство» Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Соревнования объединили более 400 студентов из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, обучающихся по ключевым для отрасли направлениям: «Архитектура», «Информационные системы и технологии в строительстве», «Программная инженерия», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Строительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений» и «Управление инвестиционно-строительной деятельностью».

Условия работы были максимально приближены к реальным: каждая проектная команда выбрала главного инженера проекта (ГИПа), распределила роли архитектора, конструктора, специалистов инженерных направлений и ТИМ-координатора.

По заданию организаторов, участники проектировали четырехзвёздную гостиницу в Калининграде с номерным фондом не менее 200 единиц и общей площадью не более 12 000 кв. м. В работе над проектами конкурсантам помогали эксперты в сфере архитектуры и строительства и преподаватели.

Мария Собко, капитан команды СПбГАСУ «Case2casе», рассказала, что хотела попробовать себя в роли ГИПа, чтобы научиться выстраивать процессы по разработке проекта, планировать работу инженеров. «При решении кейса мы стремились сделать наше здание комфортным для посетителей гостиницы, в том числе для людей с ограниченными возможностями, корректно вписать его в городскую среду Калининграда, а также обеспечить экологическую безопасность. Наш проект предусматривает широкое использование естественного освещения, обеление фасадов и кровли», – пояснила она.

Финал Специальной лиги пройдёт 1 июня 2023 г. в Москве на площадке XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат проводится в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утверждённым в 2015 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI