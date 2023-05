Сильнейшие волейболисты НГУ учатся на Факультете информационных технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Первенстве НГУ по волейболу в зачет Спартакиады среди факультетов и институтов приняли участие 10 команд. Сначала соревнования проходили в трех подгруппах, где игры велись до двух побед в 15-очковых партиях. В финал отобрались по одной лучшей команде из подгрупп. Матчи проводились по круговой системе до двух побед в 25-очковых играх.

Победила команда Факультета информационных технологий в составе: Михаил Дубинин, Данила Иванченко, Дмитрий Макогон, Владислав Ломакин, Артем Гаан, Данил Мандарханов, Даниил Ланин, Виктория Степанова, Никита Тропин и Дмитрий Родионов.

На втором месте студенты Физического факультета: Елизавета Кирчанова, Сергей Чирков, Антон Куракин, Дарья Литвинова, Денис Луценко, Георгий Шешенин, Илья Гензе и Андрей Тюкавкин.

Третье место занял Факультет естественных наук: Алексей Зазуля, Иван Бекеша, Арсений Люлюкин, Юлия Несговорова, Алексей Трифонов, Иван Чижонков, Максим Новиков, Артем Рудомахин, Михаил Ларин и Алена Коротаева.

Далее места распределись следующим образом:

4 – Институт философии и права;

5 – Высший колледж информатики;

6 – Геолого-геофизический факультет;

7 – Институт интеллектуальной робототехники;

8 – Институт медицины и психологии В. Зельмана;

9 – Физический факультет (команда-2);

10 – СУНЦ НГУ.

Спартакиада НГУ подходит к концу, осталось всего два вида программы. 19 мая пройдут соревнования по стритболу, а 23 мая – по легкой атлетике.

Поздравляем призеров волейбольных баталий и желаем успехов в учебе и спорте! Благодарим за организацию мероприятия тренера сборной НГУ Дениса Рычкова и его команду.

Фотографии можно посмотреть по ссылкам:

https://vk.com/album-218731629_293271446

https://photos.app.goo.gl/tz8SxgN4KSSCDGqx5

