Сильнейшие волейболисты НГУ учатся на Факультете информационных технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
В Первенстве НГУ по волейболу в зачет Спартакиады среди факультетов и институтов приняли участие 10 команд. Сначала соревнования проходили в трех подгруппах, где игры велись до двух побед в 15-очковых партиях. В финал отобрались по одной лучшей команде из подгрупп. Матчи проводились по круговой системе до двух побед в 25-очковых играх.
Победила команда Факультета информационных технологий в составе: Михаил Дубинин, Данила Иванченко, Дмитрий Макогон, Владислав Ломакин, Артем Гаан, Данил Мандарханов, Даниил Ланин, Виктория Степанова, Никита Тропин и Дмитрий Родионов.
На втором месте студенты Физического факультета: Елизавета Кирчанова, Сергей Чирков, Антон Куракин, Дарья Литвинова, Денис Луценко, Георгий Шешенин, Илья Гензе и Андрей Тюкавкин.
Третье место занял Факультет естественных наук: Алексей Зазуля, Иван Бекеша, Арсений Люлюкин, Юлия Несговорова, Алексей Трифонов, Иван Чижонков, Максим Новиков, Артем Рудомахин, Михаил Ларин и Алена Коротаева.
Далее места распределись следующим образом:
4 – Институт философии и права;
5 – Высший колледж информатики;
6 – Геолого-геофизический факультет;
7 – Институт интеллектуальной робототехники;
8 – Институт медицины и психологии В. Зельмана;
9 – Физический факультет (команда-2);
10 – СУНЦ НГУ.
Спартакиада НГУ подходит к концу, осталось всего два вида программы. 19 мая пройдут соревнования по стритболу, а 23 мая – по легкой атлетике.
Поздравляем призеров волейбольных баталий и желаем успехов в учебе и спорте! Благодарим за организацию мероприятия тренера сборной НГУ Дениса Рычкова и его команду.
Фотографии можно посмотреть по ссылкам:
https://vk.com/album-218731629_293271446
https://photos.app.goo.gl/tz8SxgN4KSSCDGqx5
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