Сергей Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции исторического стадиона «Москвич»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году московский спорт отмечает 100-летие — в городе создается современная система физического воспитания и спортивной подготовки. К юбилею завершена комплексная реновация исторического спорткомплекса «Москвич» в Текстильщиках, в котором занимается уже четвертое поколение любителей спорта. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Спорт с историей

Спортивный комплекс «Москвич» был создан в 1960-х годах при Московском заводе малолитражных автомобилей (позднее — АЗЛК).

В 1990-е годы социальная инфраструктура завода, включая спортивные сооружения, перешла в городскую собственность. C 1999 года на базе спорткомплекса «Москвич» работает школа высшего спортивного мастерства, сегодня эта организация называется ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва “Москвич”».

По просьбам местных жителей и любителей спорта было принято решение о реконструкции сооружений «Москвича».

С 2019 по 2023 год в спорткомплексе провели ряд работ, в том числе:

— реконструировали футбольный стадион;

— отремонтировали фасады и помещения бывшего здания крытых теннисных кортов и оборудовали в нем Дворец бильярдного спорта;

— возвели некапитальное здание игрового (теннисного) центра с двумя кортами, которые можно использовать для проведения занятий по волейболу, баскетболу, художественной гимнастике и другим видам спорта;

— благоустроили прилегающую территорию площадью 17 гектаров, где заменили ограждения и покрытия футбольного и баскетбольного полей, установили малые архитектурные формы и фонари, а также обустроили пешеходные и беговые дорожки, три входные группы и наружные инженерные сети;

— провели капитальный ремонт фасадов ледового дворца и Дворца спорта;

— привели в порядок фасады и помещения керлинг-центра;

— отремонтировали склад спортивного оборудования, тренерскую, раздевалки и другие вспомогательные помещения.

Исторический стадион «Москвич» после обновления стал современным комфортным мультиспортивным комплексом, предназначенным для круглогодичных тренировок и проведения соревнований разного уровня как в помещениях, так и на открытом воздухе.

На базе спорткомплекса «Москвич» готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта: фигурному катанию, конькобежному спорту (шорт-трек), керлингу, плаванию, футболу, бейсболу, софтболу, легкой атлетике, пулевой стрельбе, бильярду. Здесь бесплатно занимаются 1282 человека, включая детей в возрасте от 10 до 17 лет и взрослых (от 18 до 52 лет). Воспитанники школы неоднократно становились призерами российских и международных соревнований.

Также горожане занимаются дополнительно на платной основе плаванием, бильярдом, фигурным катанием, керлингом, шорт-треком, теннисом, футболом, волейболом, баскетболом, бейсболом, софтболом, дзюдо, карате, самбо, легкой атлетикой, художественной гимнастикой, фитнесом, аквааэробикой, хореографией и йогой. Занятия посещают около 11 тысяч человек.

В спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» работают 440 человек, включая 40 тренеров. Среди них шесть заслуженных тренеров России, заслуженный мастер спорта, 12 мастеров спорта международного класса и 31 инструктор по спорту.

Дворец бильярдного спорта и футбольный стадион

В рамках комплексного обновления спорткомплекса «Москвич» крупнейшими проектами стали создание Дворца бильярдного спорта и реконструкция футбольного стадиона.

Первый в России Дворец бильярдного спорта открылся в капитально отремонтированном здании 1989 года постройки площадью 2,4 тысячи квадратных метров, в котором раньше находились крытые теннисные корты. В 2022–2023 годах здесь отремонтировали кровлю, обустроили вентилируемый фасад, смонтировали витражи и инженерные системы, провели внутреннюю отделку и ряд других работ.

В зале для проведения соревнований и тренировок по бильярдному спорту установлено 36 столов, трибуны вмещают 355 зрителей. Первым крупным соревнованием, проведенным во дворце, стал XI Кубок Мэра Москвы по бильярду.

Реконструкцию футбольного стадиона «Москвич» провели в 2019–2022 годах впервые за его полувековую историю. После обновления общая площадь спортивного сооружения увеличилась в пять раз — с 1,9 до 9,5 тысячи квадратных метров.

На футбольном поле размером 105 на 68 метров уложили натуральный газон, оборудованный системами автоматического полива и обогрева, а также установили систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему. Инфраструктура стадиона соответствует стандарту Российского футбольного союза для стадионов второй категории. Это значит, что здесь можно проводить матчи с участием профессиональных футбольных команд.

После реконструкции «Москвич» вмещает на 20 процентов больше зрителей на трибунах, чем раньше, до 4190 человек, включая отдельный сектор для почетных гостей и 44 места для маломобильных болельщиков. По задумке архитекторов каждый из пяти секторов трибун окрашен в один из цветов олимпийских колец — синий, черный, красный, желтый, зеленый. От осадков и солнца зрителей защищает специальный навес. Украшением стадиона стала ночная архитектурная подсветка.

В пространстве под трибунами разместились помещения для спортсменов и судей, а также стрелковая галерея, куда вошли 50-метровый тир на 10 стрелковых мест и 25-метровый тир на 12 стрелковых мест для стрельбы из малокалиберного оружия, 10-метровый тир на 64 стрелковых места для стрельбы из пневматического оружия.

Легкоатлетическое ядро стадиона сохранили и модернизировали. В его состав входят круговая беговая дорожка на восемь полос, прямая беговая дорожка на 10 полос, а также секторы для прыжков в длину и тройного прыжка, прыжков в высоту и с шестом, метания копья, диска и молота и толкания ядра.

Для журналистов оборудовали пресс-центр с залом для конференций, теле- и радиостудиями, комментаторскими.

Рядом со стадионом организовали открытую парковку на 166 машино-мест и два места для стоянки автобусов.

Завершилась реконструкция стадиона «Москвич»Карта болельщика: зачем она нужна и как ее оформить

Кубок Мэра Москвы по бильярду

С 15 мая по 20 мая 2023 года во Дворце бильярдного спорта «Москвич» проходит XI турнир по бильярдному спорту «Кубок Мэра Москвы». Традиционные соревнования в дисциплине «свободная пирамида» проводятся в столице начиная с 2012 года и имеют статус этапа Кубка мира.

Организаторами состязаний выступают столичный Департамент спорта, Московский союз бильярдного спорта и редакция «Российской газеты». Соревнования проходят под эгидой Минспорта России, Международной конфедерации пирамиды и Федерации бильярдного спорта России.

В Кубке Мэра Москвы традиционно участвуют сильнейшие представители пирамиды. В этом году выступят около 300 спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В заключительный день турнира, 20 мая, сборная команда России встретится со сборной мира — участниками Международной конфедерации пирамиды. Соревнование пройдет в формате пять на пять.

Онлайн-трансляцию и подробную информацию о турнирах можно найти на сайте Московского союза бильярдного спорта.

Первый городской Фестиваль школьного спорта

19 мая 2023 года на реконструированном стадионе «Москвич» впервые состоялся городской Фестиваль школьного спорта, посвященный 100-летию московского спорта. В нем приняли участие свыше пяти тысяч человек в составе 189 команд более чем из 150 столичных школ.

В рамках фестиваля состоялись турниры по шести видам спорта, среди которых футбол, баскетбол, волейбол, тэг-регби, настольный теннис, фитнес-аэробика. В программу также вошли фестиваль по фитнес-аэробике, Весенний фестиваль ГТО, Кубок московского спорта «Кожаный мяч», финальные игры школьных спортивных лиг по разным видам спорта, отборочные этапы для участия в трех всероссийских соревнованиях и другие мероприятия.

Для школьников провели и развлекательные занятия, включая разминку, рогейн (вид спорта, близкий к спортивному ориентированию), мастер-классы по русской лапте, городкам, роуп-скиппингу, джампинг-фитнесу, SNAG-гольфу, сонару, волейболу, а также автограф-сессию знаменитых спортсменов.

Сегодня в школах и колледжах Москвы действует 549 спортивных клубов, из них 500 школьных и 49 студенческих. В секциях занимаются свыше 300 тысяч учащихся, тренировки и занятия проводят более восьми тысяч педагогов дополнительного образования. Наиболее востребованы секции по общей физической подготовке, футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике.

Кроме того, в рамках Фестиваля школьного спорта состоялась презентация проекта «Футбол в школе», который реализует Российский футбольный союз (РФС) совместно с Московским центром «Патриот. Спорт». Его цель — популяризация этого вида спорта и привлечение к тренировкам детей и подростков.

Школы — участницы проекта получают футбольные мячи, специализированный спортивный инвентарь и комплект методических материалов. Также специалисты РФС проводят бесплатное обучение педагогов и при необходимости оказывают методическую поддержку.

На данный момент в проекте участвует 50 городских школ. Регулярно занимаются футболом на уроках физкультуры около 18 тысяч учащихся. Планируется, что в новом учебном году число школ — участниц проекта увеличится в 1,5 раза — до 76.

