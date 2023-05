Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития РФ и Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма «на полях» Международного экономического форума “Россия – Исламский мир: KazanForum-2023. Подписи под документом поставили замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян.

Стороны договорились содействовать увеличению туристического потока между Россией и Ираном, поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора, оказывать содействие в установлении контактов между российскими и иранскими туристическими организациями и разработке программ сотрудничества.

Профильные ведомства двух стран будут совместно работать над улучшением кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства РФ и Исламской Республики. Подтверждена готовность помогать созданию новых инновационных туристских продуктов, в частности, путем ознакомления с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развития развлекательного туризма.

Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран. Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов.

Выполнение положений будут контролироваться в рамках Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

