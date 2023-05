Россия заинтересована в укреплении туристического партнерства с Индонезией

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани при поддержке Минэкономразвития России состоялся круглый стол «Россия – Индонезия: Перспективы для экономического взаимодействия».

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в ходе своего выступления особо подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии туристических связей с Индонезией.

Обе страны, по его словам, на постоянной основе ведут работу по упрощению визового режима, развитию прямого авиасообщения, внедрению удобных систем расчетов для комфортных путешествий российских туристов в Индонезию и индонезийских в Россию. Кроме того, он рассказал о планах по разработке федеральных стандартов для халяльной продукции и услуг в туристической отрасли.

«Российские и индонезийские сертифицирующие организации ведут активную совместную работу по выстраиванию договорно-правовой базы в сфере сертификации халяль, – отметил директор департамента. – Рассчитываем, что на практике это сотрудничество приведет не только к увеличению потока туристов-мусульман, но и создаст условия для увеличения торговли продукцией халяль между Россией и Индонезией».

В завершение выступления Никита Кондратьев обратил внимание на важность туристического сотрудничества в рамках многосторонних площадок, в частности, – в рамках диалогового партнерства «Россия-АСЕАН».

В апреле нынешнего года Россия и АСЕАН одобрили новый совместный проект по расширению бизнес-контактов среди туристических предприятий. Проект будет включать мастер-классы и круглые столы с крупнейшими российскими туроператорами и отелями. В рамках проекта запланированы ознакомительные поездки в Московскую область, Санкт-Петербург и Татарстан.

