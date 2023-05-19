Разъяснения: Отчетность по форме 0409119 «Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Обновлено: 04.04.2022
Порядком составления формы 0409119 не предусматривается исключение из раздела 5 сведений об объеме привлеченных денежных средств по договорам банковского вклада (счета), по которым в отчетном периоде осуществляется расчет максимальной доходности, в отношении вкладов, счета по учету которых закрыты по состоянию на
В случае если счет по учету денежных средств по договору банковского вклада (счета), по которому в отчетном периоде осуществляется расчет максимальной доходности, закрыт по состоянию на
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.