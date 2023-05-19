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Разъяснения: Отчетность по форме 0409119 «Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 04.04.2022

В соответствии с абзацем первым пункта 6 порядка составления и представления формы 0409119 в разделе 5 формы 0409119 указывается информация об объеме привлеченных денежных средств по договорам банковского вклада (счета), по которым в отчетном периоде осуществляется расчет максимальной доходности, отраженном по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, на балансовых счетах по учету таких денежных средств.

Порядком составления формы 0409119 не предусматривается исключение из раздела 5 сведений об объеме привлеченных денежных средств по договорам банковского вклада (счета), по которым в отчетном периоде осуществляется расчет максимальной доходности, в отношении вкладов, счета по учету которых закрыты по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.

В случае если счет по учету денежных средств по договору банковского вклада (счета), по которому в отчетном периоде осуществляется расчет максимальной доходности, закрыт по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, в разделе 5 формы 0409119 указывается информация об объеме привлеченных денежных средств по договору банковского вклада (счета), отраженном на счете по учету таких денежных средств по состоянию на дату закрытия счета в данном отчетном периоде.

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