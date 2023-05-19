Разъяснения: Отчетность по форме 0409119 «Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 04.04.2022

1-е

В соответствии с абзацем первым пункта 6 порядка составления и представления формы 0409119 в разделе 5 формы 0409119 указывается информация об объеме привлеченных денежных средств по договорам банковского вклада (счета), по которым в отчетном периоде осуществляется расчет максимальной доходности, отраженном по состоянию начисло месяца, следующего за отчетным, на балансовых счетах по учету таких денежных средств.

Порядком составления формы 0409119 не предусматривается исключение из раздела 5 сведений об объеме привлеченных денежных средств по договорам банковского вклада (счета), по которым в отчетном периоде осуществляется расчет максимальной доходности, в отношении вкладов, счета по учету которых закрыты по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.