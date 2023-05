Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России совместно с Кавказ.РФ, институтами развития и финансово-кредитными организациями создаст рабочую группу по оценке предприятий в регионах СКФО, имеющих потенциал инвестиционного роста из числа простаивающих или используемых не по целевому назначению объектов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на совещании по вопросу инвестиционного потенциала субъектов СКФО.

Замминистра сообщил, что важно сформировать рабочую группу в предстоящем месяце и утвердить состав ее участников. И с июня обеспечить рабочие визиты в субъекты для оценки не менее пяти предприятий по каждому региону, предлагаемых региональными властями СКФО для последующего привлечения инвестиций. Предприятия из реестра смогут воспользоваться мерами государственной поддержки.

«Планируется составить реестр объектов, которые в настоящий момент по тем или иным причинам не вовлечены в экономический оборот, но имеет потенциал инвестиционного развития для последующего привлечения инвесторов, создания кооперационных технологических цепочек, запуска или загрузки предприятий. Это могут быть объекты незавершенного строительства или предприятия в стадии банкротства, индустриальные парки и промплощадки, где уровень рабочей загрузки ниже 50%», – отметил Сергей Назаров.

Участники рабочей группы проведут обследование предприятий разных сфер деятельности в регионах СКФО. «Далее с каждым субъектом по отдельности проработают какие инструменты господдержки требуются для решения тех или иных задач, и что для этого нужно», – подчеркнул замминистра.

Рабочая группа Минэкономразвития России составит новый реестр предприятий СКФО для привлечения инвестиций

Минэкономразвития России совместно с Кавказ.РФ, институтами развития и финансово-кредитными организациями создаст рабочую группу по оценке предприятий в регионах СКФО, имеющих потенциал инвестиционного роста из числа простаивающих или используемых не по целевому назначению объектов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на совещании по вопросу инвестиционного потенциала субъектов СКФО.

Замминистра сообщил, что важно сформировать рабочую группу в предстоящем месяце и утвердить состав ее участников. И с июня обеспечить рабочие визиты в субъекты для оценки не менее пяти предприятий по каждому региону, предлагаемых региональными властями СКФО для последующего привлечения инвестиций. Предприятия из реестра смогут воспользоваться мерами государственной поддержки.

«Планируется составить реестр объектов, которые в настоящий момент по тем или иным причинам не вовлечены в экономический оборот, но имеет потенциал инвестиционного развития для последующего привлечения инвесторов, создания кооперационных технологических цепочек, запуска или загрузки предприятий. Это могут быть объекты незавершенного строительства или предприятия в стадии банкротства, индустриальные парки и промплощадки, где уровень рабочей загрузки ниже 50%», – отметил Сергей Назаров.

Участники рабочей группы проведут обследование предприятий разных сфер деятельности в регионах СКФО. «Далее с каждым субъектом по отдельности проработают какие инструменты господдержки требуются для решения тех или иных задач, и что для этого нужно», – подчеркнул замминистра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI