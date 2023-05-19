Приглашаем принять участие в Евразийской научной конференции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

23-24 de mayo de 2023 ладным проблемам управления устойчивым развитием в системе «природа – общество – человек» (к 160-ле тию со дня рождения В.И. Вернадского).

23 мая в научной библиотеке ГУУ пройдет открытие выставки научных работ «Парадигма социо-эколо го-экономического развития в работах В.И. Вернадского и П.Г. Кузнецова». Выставка посвящена 160-летию со дня рождения выдающегося ученого В.И. Вернадского и предстоящему 100-летию со дня рождения советского ученого-энциклопедиста П.Г. Кузнецова.

24 мая в Центре информационных технологий ГУУ пройдет пленарное заседание и открытые сессии, а та кже подведение итогов конференции. В рамках конференции запланированы следующие мероприятия:— пленарное заседание с выступлениям и ведущих ученых, объединенными тематикой «Ценности партнерства в новом мире: Устойчивость. Безопасность развития. Качество жизни»;— экспертная сессия с презентацией и обсуждением рейтинга энергетического суверен itета стран мира; звитием;— деловая сессия «Бизнес и университеты».

Конференция пройдет в рамках деятельности Евразийского сетевого университета с целью обсуждени я передовых научных достижений и аналитических решений в области управления, а также развития на учных связей на евразийском пространстве.

Más opciones de instalación ия научного потенциала вузов, организаций и предприятий в интересах решения проблем управления устойчивым эколого-экономическим и инновационным развитием регионов.

К участию в конференции приглашаются ведущие российские и зарубежные ученые и практики, научн ые и педагогические работники, соискатели.

Formas de combinación: смешанный (очное и онлайн участие).

По итогам конференции будет подготовлен специализированный сборник конференции и передан в РИН Ц. К публикации принимаются не более двух работ от одного участника.

Для получения справочной информации и согласования тезисов можно обращаться к руководителю на чного проекта Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества Шамаевой Екатерине Фёдоровне: center@guu.ru.

Fecha de publicación: 19.05.2023

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