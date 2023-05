ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.592.828 от 19.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В связи с повышением уровня систем безопасности сервера обновлений при использовании ПО «Анкета-редактор XBRL» версии 1.592.825 от 27.03.2023 и ниже для загрузки таксономии XBRL Банка России с сервера обновлений необходимо:

— скорректировать адрес Интернет-ресурса в поле «Адрес специализированного сайта» окна «Обновление таксономий XBRL» следующим образом: https://xbrl.ru/personal/anketaredaktorXBRL/taxonomies/;

— нажать на кнопку «Загрузить с сайта список версий», дождаться загрузки списка версий и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции. В диалоговом окне «Обновление таксономий XBRL» будет отображена таблица с перечнем версий таксономии XBRL Банка России.

Для ручной загрузки таксономии необходимо выполнить набор действий в соответствии с пунктом 1.3.4.2 Инструкции по выполнению типовых операций Анкета-редактор XBRL.

