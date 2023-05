Политех и Санкт-Петербургский университет МВД РФ займутся кибербезопасностью

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете с рабочим визитом побывали представители Санкт-Петербургского университета МВД России во главе с его начальником, генерал-майором полиции Игорем Амельчаковым. Гостей встречали ректор СПбПУ Андрей Рудской, проректор по организационно-правовым вопросам Виталий Сергеев, проректор по образовательной деятельности Елена Разинкина, проректор по безопасности Алексей Соколов, директор Института кибербезопасности и защиты информации Дмитрий Зегжда и учёный секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов.

Во время переговоров представители двух вузов обсудили сотрудничество в области информационной безопасности. Андрей Рудской и Игорь Амельчаков подписали план взаимодействия, который включает работу по нескольким направлениям: подготовка и переподготовка специалистов по информационной безопасности, методическое обеспечение, научно-техническая деятельность и продвижение вузов в этой области.

В частности, намечено определить формат программ дополнительного образования для курсантов, сотрудников университета и других сотрудников МВД. Предполагается, что СПбПУ и СПбУ МВД России примут участие в Форуме информационной безопасности «Сибирь — Дальний Восток-2023» и рассмотрят возможность участия в деятельности Учебно-методического объединения высших учебных заведений России в области информационной безопасности. Запланированы мероприятия для разработки образовательных стандартов нового поколения.

Дальнейшее взаимодействие включает возможность запуска совместных НИР и НИОКР. Для этого будут определены приоритетные направления научных исследований в интересах органов внутренних дел. Планируется обсудить целесообразность создания секции «ИБ в правоохранительной сфере» в рамках конференции «Методы и технические средства обеспечения безопасности информации».

В перспективе планируется создать на базе СПбПУ учебно-научный центр в области информационной безопасности для Северо-Западного федерального округа. Возможна также подготовка курсантов университета МВД к участию в ежегодном молодёжном форуме Neoquest.

Подводя итоги деловых переговоров, ректор СПбПУ Андрей Рудской сказал: Я поддерживаю равноправное взаимодействие, реальное и нужное, по всем направлениям — от физики до лирики. У вас сейчас столько задач по защите информации. А у нас — одна из ведущих школ в стране по этому направлению, Институт кибербезопасности и защиты информации. Нужно рассмотреть возможность повышения квалификации ваших преподавателей, получение новых компетенций курсантами. И культурологический аспект не надо забывать .

После встречи в ректорате директор Музея СПбПУ Валерий Климов провёл для представителей СПбУ МВД РФ экскурсию по Главному учебному корпусу, показал галерею выдающихся учёных-политехников. Как всегда, много исторических открытий ждало гостей в Музее Политеха. А в Фундаментальной библиотеке профессиональные юристы увидели «Свод законов Римской империи» — самую старинную иностранную книгу из хранилища Политеха, напечатанную в 1530 году. Также гостям продемонстрировали самую старую книгу на русском языке — ровесницу Петербурга «Арифметику» Магницкого.

Затем представители СПбУ МВД посетили научно-исследовательский комплекс «Технополис Политех», увидели Суперкомпьютерный центр, побывали в Лаборатория лёгких материалов и конструкций, Центре промышленной робототехники. Заведующий Лабораторией лёгких материалов и конструкций Олег Панченко рассказал, как политехники применяют технологию электродуговой наплавки для изготовления заготовок под детали, как происходит сварка трением с перемешиваением, показал образцы продукции.

Ярких впечатлений добавили посещение Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения, Центра открытого образования СПбПУ и Телестудии.

Радушный приём, исчерпывающая информация и увлекательная экскурсия не оставили равнодушными представителей Санкт-Петербургского университета МВД РФ. Общее мнение выразил начальник вуза Игорь Амельчаков: Огромное спасибо за то, что сохраняете базовые ценности. Мы увидели замечательный кластер, в котором соединились природа, культурное наследие, наука и молодёжь, которая стремится к знаниям. Мы видим, что вы вовлечены в жизнь своего университета. Я увидел, услышал, сколько у вас возможностей, вижу хорошие перспективы взаимодействия по защите информации. Мы будем брать с вас пример. Учитывая вашу масштабность, мы готовы быть вашими помощниками и работать с вами вместе .

