Подготовка к ЕГЭ: нейробиолог расскажет одиннадцатиклассникам о работе мозга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве продолжается цикл лекций в рамках программы психологической поддержки школьников перед ЕГЭ. Он организован совместно с московским отделением Российского общества «Знание». Следующая встреча «Мозг всемогущий! Инструкция по применению» пройдет 21 мая в 14:00 в амфитеатре парка «Зарядье». Ее проведет нейробиолог профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В этом году мы запустили уникальную программу психологической поддержки школьников перед ЕГЭ. Ее ключевой частью стал цикл бесплатных городских лекций для одиннадцатиклассников от известных психологов. Первую лекцию посетили несколько сотен одиннадцатиклассников, а онлайн ее смотрели больше 60 тысяч зрителей. После лекции и сессии вопросов дети рассказали, что не только получили психологические советы, но и просто отдохнули, что немаловажно при интенсивной подготовке. На второй встрече нейробиолог расскажет школьникам о стрессе перед экзаменами с научно-популярной точки зрения и даст рекомендации, как справиться с этим состоянием. Мы надеемся, что такая программа поддержки поможет детям снизить уровень волнения перед ЕГЭ и получить полезную информацию, которую они смогут применять в жизни», — отметила Анастасия Ракова.

Вячеслав Дубынин расскажет, как работает мозг в стрессовых ситуациях, как развивать свой интеллект и управлять потоками информации, как успокоить сознание силой мысли и избегать физического и морального истощения во время подготовки к выпускным экзаменам. Итогом встречи станет набор рекомендаций для эффективного преодоления проблем. Слушатели смогут задать ученому интересующие их вопросы. Ведущей мероприятия станет Mary Gu — музыкант, популярная у подростков поэтесса и блогер.

Посетить лекцию смогут все желающие. Зарегистрироваться на встречу, посмотреть ее онлайн-трансляцию и записи уже прошедших мероприятий можно на портале «Школа. Москва», в группе столичного Департамента образования и науки в социальной сети «ВКонтакте», на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» телеканала «Москва 24», а также на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».

Первую лекцию на тему «Великолепная пятерка. Пять правил счастливой жизни» 15 мая провел для одиннадцатиклассников Михаил Лабковский — психолог с 40-летним стажем, автор книг и популярного блога о психологии. Он дал практические советы, как отпустить ситуацию и не накручивать себя, не строить завышенных ожиданий, не пытаться успеть выучить все за три дня до ЕГЭ. Психолог посоветовал ребятам больше отдыхать, не перегружать себя зубрежкой: на финальном этапе подготовки излишняя нагрузка может только навредить.

Популярные психологи дадут советы столичным школьникам по подготовке к ЕГЭКак поддержать ребенка перед ЕГЭ — советы психолога

Программу психологической поддержки школьников организовали в Москве в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовке к ЕГЭ в школах. Лучшие педагоги города, выпускники прошлых лет и психологи записали для одиннадцатиклассников более 500 видеороликов с разборами заданий ЕГЭ и советами. До февраля дети закончили часть основных предметов и начали посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для сдачи экзаменов. Так ребята смогли уделить больше времени подготовке без увеличения расписания. Также в рамках нового формата обучения у детей появилась возможность дважды написать по всем предметам пробные ЕГЭ, которые не влияли на оценки, чтобы оценить свой уровень подготовки в динамике. Узнать подробнее о новом формате обучения и найти рекомендации по эффективной подготовке к экзаменам можно на портале «Школа. Москва».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI