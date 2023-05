Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную программу к акции «Ночь музеев»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ традиционно присоединился к акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая. В этот день по всей стране музеи, галереи и театры — многие культурные учреждения работают для гостей допоздна и бесплатно.

Павильон «Макет Москвы» также подготовил специальную экскурсионную программу для всех желающих. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам Левкина, в субботу, 20 мая, пройдут три экскурсии. Начало в 12: 10; 15: 10 и 18: 10.

«Во время экскурсии по миниатюрной Москве сотрудники-гиды расскажут посетителям о Москве, ее истории, а также покажут значимые объекты, которые расположены на макете. Начиная с 11:00 и заканчивая в 19:30 каждые полчаса здесь будут транслироваться тематические светотехнические шоу», — уточнил руководитель Департамента.

С 2017 года «Макет Москвы» на Сиреневой аллее — любимое место на ВДНХ для москвичей и гостей столицы. За время работы павильон посетили свыше 1,5 миллиона человек.

«Ночь музеев» на ВДНХ в этом году пройдет с 18:00 до 00:00 и будет посвящена музыке. Гости узнают, как могли бы звучать музеи и павильоны выставки, если бы они были музыкальными инструментами, и познакомятся с разнообразными ритмами, сопровождающими жизнь в большом городе.

