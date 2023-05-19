О начале торгов ценными бумагами “22” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “19” мая 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“22” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“22” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-464 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-464-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения 23.05.2023 Торговый код RU000A106920 ISIN код RU000A106920 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“22” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“22” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П06 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Совкомбанк Лизинг” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-06-00303-R-001P от 16.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 2 000 000 штук Дата погашения 17.02.2025 – 15% от номинальной стоимости Облигаций;

19.05.2025 – 15% от номинальной стоимости Облигаций;

18.08.2025 – 15% от номинальной стоимости Облигаций;

17.11.2025 – 15% от номинальной стоимости Облигаций;

16.02.2026 – 15% от номинальной стоимости Облигаций;

18.05.2026 – 25% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 18.05.2026 Торговый код RU000A106946 ISIN код RU000A106946 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 9-й (Девятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование ПАО “Совкомбанк” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0253800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Совкомбанк

Определить:

“22” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“22” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-09 Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Минерально-химическая компания “ЕвроХим” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-09-31153-H-001P от 15.11.2022 Номинальная стоимость 1 000 долларов США Количество ценных бумаг в выпуске 25 000 штук Дата погашения 13.03.2024 Торговый код RU000A106912 ISIN код RU000A106912 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Дата окончания размещения Биржевых облигаций означает более раннюю из следующих дат:

а) дата размещения последней Биржевой облигации,

б) 2-й (Второй) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату). Андеррайтер наименование ПАО РОСБАНК идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0070200000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа РОСБАНК



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