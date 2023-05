Открылась выставка к 120-летию путешествия Н. К. Рериха по древнерусским городам

Source: MIL-OSI Russian Language News

В выставочном зале архитектурного факультета СПбГАСУ открылась культурно-просветительская фотовыставка «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» (к 120-летию путешествия Н. К. Рериха по древнерусским городам). Организатором экспозиции выступило Санкт-Петербургское отделение Международного центра Рерихов при поддержке Генерального консульства Индии в Петербурге.

Олег Фёдоров, Эдуард Томша и Екатерина Возняк

Открывая выставку, декан архитектурного факультета Екатерина Возняк призвала студентов посетить старинные русские города. По мнению декана, там должен побывать любой культурный русский человек, а тем более молодой архитектор.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Международного центра Рерихов Эдуард Томша сообщил о планах показать экспозицию в разных городах нашей страны.

Милена Золотарёва, Олег Фёдоров и Андрей Тимковский

Председатель правления Санкт-Петербургского союза учёных Андрей Тимковский рассказал о проблемах сохранения культурных ценностей.

Заместитель декана архитектурного факультета по научной работе, доцент кафедры истории и теории архитектуры Милена Золотарёва отметила большой вклад Николая Рериха в дело охраны культурного наследия.

По мнению заместителя декана архитектурного факультета по профориентационной работе, доцента кафедры архитектурного проектирования Олега Фёдорова, экспозиция вдохновит студентов разных направлений – реставраторов, архитекторов, дизайнеров архитектурной среды, градостроителей. Для студентов нашего вуза проводятся ознакомительные практики в исторических городах России: экспозиция поможет им понять, на что стоит обратить внимание, каким должен быть подход к знакомству с историей, архитектурой нашей страны.

Николай Константинович Рерих (1874–1947) – всемирно известный русский художник, мыслитель, учёный, видный международный общественный деятель. Выставка рассказывает о поездке Николая и Елены Рерих по древнерусским городам с целью изучения корней русской культуры в 1903–1904 гг. Они посетили более 40 городов.

В экспедиции Николай и Елена Рерихи собирали старинные предания, изучали приёмы композиции и сочетания красок в древней иконописи. Итогом поездки стали лекции, публикации в различных изданиях, тиражирование в открытках видов посещённых городов с передачей вырученных средств в пользу Красного Креста и др. Николай Рерих создал более 90 архитектурных этюдов, показывающих многообразие и богатство древнерусского зодчества. В статьях он одним из первых поднял вопрос об огромной художественной ценности древнерусской иконописи и архитектуры. Эти мысли спустя годы обретут воплощение в договоре «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», ставшем известным как Пакт Рериха.

