Определились победители конкурса «Мой добрый бизнес»

18 мая 2023 года прошло заочное заседание конкурсной комиссии Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес».

Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития Российской Федерации, оператором является Государственный университет управления.

В течение сезона Конкурса 2022-2023 годов участие приняли 2 578 проектов из 79 субъектов Российской Федерации, из которых 2133 – проекты-представители МСП и 345 – проектов-представителей сферы НКО. В региональный этап были отобраны 567 победителей и в финал прошли 60 проектов в 12 номинациях.

В экспертизе проектов приняли участие 470 экспертов на региональном этапе и 229 экспертов на федеральном этапе.

По итогам первого уровня федерального этапа работы 60 финалистов были направлены для оценки конкурсной комиссии. На заседании комиссии 18 мая были определены победители Конкурса.

В состав комиссии вошли 27 руководителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, отвечающие за развитие предпринимательства и некоммерческого сектора в Российской Федерации, а также представители всероссийских общественных движений и некоммерческих организаций. Сопредседателями конкурсной комиссии стали Заместитель министра Министерства экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова и ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

В состав комиссии вошли:

— Советник Управляющего делами Президента РФ Елена Крылова;

— Заместитель Министра Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжаева;

— Председатель Комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко;

— Депутат Государственной думы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин;

— Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы Александр Демин;

— Депутат Государственной думы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова;

— Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров;

— Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова;

— и другие.

Торжественная церемония награждения 36 победителей сезона Конкурса 2022-2023 г. пройдет 14 июня 2023 года в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в рамках Петербургского Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Победители Конкурса получат памятные знаки. Лучшие проекты будут обеспечены информационной поддержкой от партнеров и организаторов Конкурса, а также смогут претендовать на встречи с представителями организаторов для продвижения идей своего проекта.

