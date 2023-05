Около 150 торговых точек по продаже клубники открылось в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня, 19 мая, в Москве начался клубничный фестиваль. В современных павильонах москвичи и гости города могут купить ягоды, привезенные из южных регионов России.

«Начиная с 19 мая на более чем 100 площадках можно будет приобрести садовую землянику из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии и других регионов», — сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

В дальнейшем, по мере созревания ягод, клубника будет поставляться товаропроизводителями из других регионов, в основном из Центрального федерального округа. Свой урожай представят и аграрии из столичного региона. Приобрести клубнику летом можно будет на 150 площадках.

Традиционно региональные товаропроизводители предлагают москвичам более 15 популярных сортов клубники и земляники. В их число входят «клери», «флэр», «альба», «джоли», «альбион», «азия», «роксана» и многие другие.

Клубничный фестиваль проводится в Москве на протяжении восьми лет и стал для города доброй традицией. Он пользуется большой популярностью у жителей столицы и привлекает региональных участников-аграриев.

Все площадки расположены близко к жилым домам, станциям метро и в других местах с большой пешеходной и транспортной проходимостью.

В этом году для удобства продавцов и покупателей представлены новые торговые конструкции. Их можно узнать по красно-розовому цвету и деревянным элементам в отделке.

В Департаменте торговли и услуг Москвы добавили, что новые павильоны более привлекательные, приспособленные и удобные для покупателей и участников мероприятия.

По информации производителей — участников торговой сессии, цены на ягоду начинаются от 300 рублей за килограмм в зависимости от сорта.

