НПФ показали доходность выше инфляции: итоги I квартала 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам I квартала получили положительную доходность. У большинства из них она была выше инфляции. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений составила 2,7% (11,1% годовых), пенсионных резервов — 2,5% (10,2% годовых), а инфляция —1,7% (6,9% годовых).

Доход НПФ был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам. Более подробно читайте в материале «Доходность НПФ в I квартале 2023 года». Фото на превью: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

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