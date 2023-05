Начался прием заявок на участие в международных промышленных выставках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные компании представят продукцию на шести международных выставках. Центр «Моспром» уже начал принимать заявки на участие в выставках, которые пройдут в Саудовской Аравии, Китае, Казахстане, Египте и Вьетнаме. Их проведут с сентября по ноябрь 2023 года. Об этом сообщил руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Благодаря международным выставкам московские производители расширяют географию поставок продукции и повышают узнаваемость столичных брендов за рубежом. До конца 2023 года специалисты “Моспрома” организуют участие московских компаний в крупнейших международных отраслевых выставках, где они смогут презентовать свои разработки иностранным партнерам, а также проведут переговоры с потенциальными дистрибьюторами и байерами», — рассказал Владислав Овчинский.

В сентябре состоится два байерских мероприятия. В Саудовской Аравии пройдет международная выставка продуктов питания и напитков Foodex Saudi 2023, а для промышленного сектора будет организовано участие в выставке «Иннопром. Казахстан».

В октябре пройдет Вьетнамская международная промышленная ярмарка, где московские компании также смогут представить свои разработки и найти новых партнеров в Юго-Восточной Азии.

Еще три выставки ожидается в ноябре. Две из них будут ориентированы на производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности. Они пройдут в Китае и Вьетнаме. Для компаний промышленного сектора состоится Внутриафриканская торговая ярмарка в Египте.

Подать заявку на участие, а также узнать подробнее о программе мероприятий можно на сайте центра «Моспром».

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Его курирует Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Информация о направлениях поддержки, оказываемой центром, размещена на сайте.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI