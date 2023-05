Научный полк. Научная работа в годы ВОВ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Несмотря на военное положение Московский инженерно-экономический институт продолжал активную работу, умудряясь даже повышать показатели. Подводя итоги научно-исследовательской работы за 1944 год, заместитель директора МИЭИ Н.В. Шалауров докладывал на Совете вуза: «По собственно научно-исследовательским работам план выполнен на 82%, по кандидатским и докторским диссертациям – на 68%, по учебникам и учебным пособиям – 62%. В среднем на 15 ноября план научно-исследовательских работ выполнен на 72%. Эти показатели несравненно лучше, чем соответствующие показатели за прошлый год».

В 1945 году в плане НИР института было 129 тем (работ) разного рода. Это 51 чисто научно-исследовательская тема, 26 диссертаций (9 докторских и 17 кандидатских), 50 учебников и учебных пособий, 2 работы по технической помощи. Исполнителями были 65 штатных работников и 47 нештатных. Из 51 темы первого раздела 6 являлись хозрасчетными на сумму 307 000 рублей. Разрабатывалась одна тема комплексного характера, в которой участвовало большинство кафедр института. В 1945/46 учебном году над докторскими диссертациями работали 11 человек, над кандидатскими – 21 человек.

Для столь тяжелого времени такой объём выполняемых научных работ может считаться очень большим.

