Научные идеи и практические разработки обсудят на Московском онкологическом форуме

С 14 по 17 июня в Гостином Дворе пройдет Московский онкологический форум 2023. Деловая программа включает в себя десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. Их участниками станут более 300 экспертов из 13 стран. В рамках мероприятия также состоится конкурс молодых ученых. В завершающий день работы площадки форума впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких.

«Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум — масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Мы внедрили клиентские пути для бесшовного и максимально быстрого пути пациента — от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Она добавила, что Московский онкологический форум 2023 — это площадка для дискуссий и открытого диалога, новых научных идей и практических разработок. Всего в деловую программу вошло около 70 научных сессий. Кроме того, запланировано открытое обсуждение проектов по профилю «онкология», реализуемых на территории Москвы. Спикерами будут ведущие специалисты из Германии, Испании, Франции, Австралии, Казахстана и Сербии. В дистанционном формате к обсуждению присоединятся эксперты из ОАЭ, Италии, Индии и ряда других стран.

Московские и федеральные онкологические медицинские организации представят экспозиционные стенды. Гости смогут познакомиться с проектами в сфере онкологической помощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операционных, оснащенных передовым оборудованием, понаблюдать в прямом эфире за ходом операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.

Мероприятия деловой программы для профессионального сообщества пройдут 15–16 июня. А 17 июня площадки форума будут впервые открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких.

Узнать подробнее о программе форума, правилах регистрации и аккредитации для СМИ можно на официальном сайте.

