Научиться общаться и создать свое дело: столичная служба занятости проведет фестиваль деловых игр

24 мая в специализированном центре службы занятости «Моя карьера» состоится 12-й городской фестиваль деловых игр «Время, вперед!». На бесплатном мероприятии участники смогут улучшить свои навыки коммуникации, научатся правильно расставлять жизненные приоритеты и узнают, как создать и развить собственное дело.

«Служба занятости населения уделяет большое внимание гибким навыкам соискателей: проводит тренинги, групповые консультации, марафоны, а также фестивали деловых игр. Мы видим, что такой формат пользуется популярностью у горожан. Обучение проходит быстрее, информация легче усваивается, а приобретенные знания делают соискателей более уверенными в себе и помогают в трудоустройстве и открытии собственного дела. 24 мая в рамках фестиваля “Время, вперед!” эксперты специализированного центра занятости “Моя карьера” и приглашенные ведущие организуют свыше 40 деловых игр. Участники научатся вести переговоры, планировать личное и рабочее время, узнают, как начать свое дело, и повысят финансовую грамотность», — рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

На фестивале будут представлены игры по шести темам. Так, участники блока «Мои цели» узнают, как правильно расставлять приоритеты, оценивать ресурсы, а также получат рекомендации по эффективному планированию личного и рабочего времени.

Во время коммуникационных игр соискатели будут развивать навыки общения, ведения переговоров и научатся отстаивать свою точку зрения.

Игры программы «Моя карьера» помогут определиться со сферой деятельности, раскрыть уникальные качества и сильные стороны участников, а мероприятия блока «Мой бизнес» — грамотно организовать свое дело. Москвичи потренируются в разработке маркетинговой стратегии и формировании целевой аудитории.

Игры по теме «Мои финансы» посвящены повышению уровня финансовой грамотности горожан, а мероприятия программы «Мои ресурсы» научат лучше понимать свои эмоции и управлять ими.

Фестиваль пройдет в специализированном центре занятости «Моя карьера», который находится по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Первый поток начнется в 10:00, второй — в 14:00. Чтобы принять участие в фестивале, необходимо выбрать время и пройти онлайн-регистрацию. Ознакомиться с полной программой мероприятий центра «Моя карьера» можно на сайте.

