Московская биржа начала торги паями фонда юаневых облигаций

19 мая 2023 года на Московской бирже стартовали торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) “Облигации в юанях” под управлением УК “Ингосстрах – Инвестиции”. Торговый код – YUAN.

Фонд инвестирует преимущественно в ценные бумаги из индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях (код индекса – RUCNYTR), который рассчитывает Московская биржа. Фонд ориентирован на самый широкий круг инвесторов. Стоимость пая на момент формирования фонда составляет примерно 100 рублей, минимальная сумма инвестирования – один пай. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях. Паи фонда включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

Владимир Крекотень, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи:

“Менее чем за год на российском рынке сформировался и продолжает развиваться сегмент корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях. На Московской бирже размещено 20 выпусков облигаций в юанях почти на 800 млрд рублей. Это позволило нам начать расчет Индекса российских облигаций, номинированных в юанях, и предоставить управляющим компаниям эффективный бенчмарк для создания новых инвестиционных инструментов”.

Артем Майоров, директор департамента управления активами УК “Ингосстрах-Инвестиции”:

“Это первый на рынке фонд, который инвестирует преимущественно в облигации в юанях, и это отражает поворот России на восток. Мы уверены, что дружба с восточным соседом — это ключевой вектор развития России на несколько следующих поколений и мы хотим быть одной из первых управляющих компаний на российском рынке, дающей клиентам возможность инвестировать в юанях”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

На фондовом рынке Московской биржи доступны инвестиционные фонды 46 управляющих компаний. Базовыми активами фондов выступают индексы, акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка и товарные активы.



