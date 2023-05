Москвичи проголосуют за лучшее оформление витрин ко Дню Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве во второй раз проходит конкурс на лучшее праздничное оформление ко Дню Победы фасадов магазинов, кафе, торговых центров и предприятий сферы бытовых услуг. В этом году столичные предприниматели прислали более 540 заявок.

Участники проекта «Активный гражданин» выберут победителей в номинациях «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг». По итогам определят 15 призеров: по три в каждой из пяти номинаций. Предварительно жюри отобрало для финального голосования самые яркие и оригинальные заявки.

Голосование продлится с 19 мая по 4 июня 2023 года, в нем могут участвовать пользователи, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Победители получат по пять миллионов рублей. Тем, кто займет второе и третье места, вручат по три и два миллиона рублей соответственно. Победителей конкурса объявят до 7 июня.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают формат городских мероприятий и праздников. Москвичи приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.

Сейчас в проекте «Активный гражданин» можно выбрать названия для новых улиц Тушинского аэрополя, определить имя для голосового помощника цифровых сервисов Москвы и проголосовать за победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района».

