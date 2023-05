Москвичей приглашают на экскурсии и мастер-классы в рамках акции «День без турникетов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице с 22 по 28 мая пройдет познавательная акция «День без турникетов», приуроченная к Московской неделе предпринимательства. Горожане смогут посетить почти 150 компаний, фабрик и технопарков. Они подготовят для гостей экскурсии, мастер-классы, модные показы и лекции, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Майская познавательная акция объединит мероприятия, которые предприятия организуют к Московской неделе предпринимательства. Горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний. Их руководители расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке. Больше 10 площадок присоединится к проекту впервые», — отметила Наталья Сергунина.

В числе новых участников — гастроквартал, креативное пространство, творческая студия, компания по выпуску и монтажу резервуаров для воды и насосных станций.

Во время экскурсий москвичи поучаствуют в тематических мастер-классах, увидят бизнес-процессы изнутри и узнают, какие специалисты в них задействованы. Так, сеть магазинов товаров для дома проведет занятие «Как запустить свой бизнес с нуля?». В центре дизайна Artplay посетителям расскажут об устройстве творческого кластера. Во время экскурсии на швейное производство гостям откроют секреты легкой промышленности: покажут, как делают одежду — от лекал до упаковки готового изделия. А в конструкторском бюро познакомят с цепочкой создания инновационного продукта и основными технологиями быстрого прототипирования.

Некоторые события рассчитаны на действующих предпринимателей и тех, кто готовится начать свое дело. Их научат структурировать и масштабировать бизнес, пользоваться продуктами цифровых банков для юридических лиц. Для представителей модной сферы в одном из столичных шоурумов организуют показ, мастер-класс по продвижению бренда одежды в социальных сетях, дискуссию и практикум.

Отдельные площадки ориентированы на юных москвичей. Среди них детские технопарки Российского государственного социального университета, «На Зорге», «Московский транспорт», «СоюзМультПарк» киностудии «Союзмультфильм».

Кроме того, гостей ждут во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Музее истории Военно-морского флота, Музее героев Советского Союза и России, музее славянской письменности «Слово» и центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, музыкальных и творческих студиях, на выставках-ярмарках, фермах и других площадках.

Чтобы посетить заинтересовавшие экскурсии и мастер-классы, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

С 2012 года в акции «День без турникетов» приняло участие свыше 707 площадок. На 4,9 тысячи мероприятий побывали 369 тысяч горожан.

