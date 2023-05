Минэкономразвития РФ подвело итоги госпрограммы развития СКФО в 2022 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минэкономразвития России подвели итоги исполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» за 2022 год.

Общий объем финансирования в прошлом году составил 16,6 млрд рублей. Создано порядка 1200 рабочих мест, привлечено более 9,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

«Фактическое исполнение госпрограммы по СКФО составило 99,6%, что является самым высоким уровнем исполнения за последние 5 лет. По всем социально значимым приоритетам удалось достигнуть целевых параметров. В школах СКФО ликвидирована третья смена обучения. Доступ к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения получило более 130 тысяч человек. Турпоток на горнолыжные курорты СКФО за 3 года вырос в 1,6 раза и составил более 1,3 млн. человек в 2022 году, план перевыполнен на 30%», – отметил Сергей Назаров.

В рамках госпрограммы завершены работы по 20 объектам капитального строительства — были построены и реконструированы учебные и медицинские учреждения, коммунальная инфраструктура, а также объекты всесезонных туристско-рекреационных комплексов.

В Республике Дагестан в переселенческом Новолакском районе открыли 3 новых детских сада, что обеспечило району более 350 новых мест дошкольного образования.

В Ставропольском крае построили новый детский сад в Кисловодске на 280 дошкольников.

В Республике Северная Осетия-Алания созданы 2 новые станции юных техников и натуралистов в Беслане, благодаря которым появились условия для развития технического творчества для школьников.

Реализация госпрограммы способствует росту реального сектора экономики и инвестиционной привлекательности макрорегиона.

Уточненный годовой отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» за 2022 год (PDF 5.19МБ)

