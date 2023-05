Минэкономразвития предложило привлечь региональные центры компетенций для сокращения клиентского пути инвесторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Под руководством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инвестиции».

Участники комиссии обсудили работу по подготовке доклада к Государственному Совету Российской Федерации по инвестиционному развитию в регионах, а также реализацию совместного проекта Минэкономразвития и госкорпорации «Росатом» «Сквозной инвестиционный поток». Он направлен на сокращение всего клиентского пути инвестора – от возникновения идеи об инвестициях до запуска предприятия. В проекте приняли участие семь пилотных регионов и 13 субъектов в качестве наблюдателей. Инвестиционным командам удалось сократить клиентский маршрут в среднем на 20 %.

«Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от сроков предоставления бизнесу услуг, связанных с оформлением различных документов, прохождением обязательных процедур, подключением к инженерным сетям. Мы поставили задачу сократить эти сроки и сделать сам процесс комфортнее и удобнее для инвесторов. Для этого исключили часть бюрократических процедур, запараллелили некоторые этапы и изменили административные регламенты. В результате общее время реализации этапов проекта мы сократили на 70 рабочих дней», — отметил губернатор Сахалинской области, сопредседатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

Кроме того, исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил создать центры обучения бережливым технологиям в сети филиалов академии и в вузах-партнерах.

«Наработанный опыт и достигнутые результаты нужно закрепить и масштабировать. Мы уже включили в программу обучения РАНХиГС сессии по изучению бережливых технологий. Предлагаем также привлечь к работе по сокращению клиентского пути инвесторов региональные центры компетенций. РЦК созданы в 60 субъектах в рамках национального проекта «Производительность труда» и помогают предприятиям повышать эффективность, совершенствуя внутреннее управление, логистику, перемещение сотрудников. Эти же методы помогли регионам сократить сроки выдачи разрешительных документов и подключения к сетям в рамках «Бережливого проекта», — отметил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Своим опытом поделился и заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Регион вовлек в работу всю команду областного Правительства и муниципальных образований, а также пригласил к участию 8 инвесторов из ключевых отраслей экономики: промышленность, логистика, жилищное строительство. Наибольших результатов удалось достичь в вопросе сокращения выдачи земельного участка в аренду, ускорив процесс на 20 рабочих дней.

Также своим опытом поделилась Москва. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал про опыт сокращения административных процедур в рамках проекта «Зеленый коридор для строительства промышленных объектов».

Вся эта работа ведется в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова. Регионы представили 209 предложений по корректировке нормативных документов и устранению излишних мероприятий или регламентирующих процедур. 30 из них будут вынесены на совещание в Правительстве.

