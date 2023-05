Матч Века Факт – Роскосмос

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 мая-20 мая на площадке для мини-футбола (Коробке) пройдет “космический” Матч Века между командами ФАКТ и Роскосмоса. За 24 часа этого спортивного праздника на поле выйдут самые сильные составы от студентов и выпускников ФАКИ и сборной Госкорпорации “Роскосмос”.

Начало в 14:00 19 мая.

Первый такой поединок между сборными в сентябре 2022 года закончился в пользу ФАКТ с небольшим преимуществом (125:108). Приходите поддержать любимую команду!

