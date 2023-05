Максим Решетников сообщил о рекордных инвестициях РФ в страны исламского мира в 2022 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россия видит большие перспективы для сотрудничества со странами исламского мира. Развитие партнерства, прежде всего, будет строиться на трансформации мировой экономики и общем взгляде на климатические вопросы, на взаимном интересе бизнеса к совместным проектам, а граждан – к туризму.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе пленарного заседания в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: Kazan Forum 2023». В своем выступлении он проанализировал текущее взаимодействие российской экономики со странами исламского мира, а также точки роста для развития дальнейшего сотрудничества.

«Мы видим большие перспективы для сотрудничества со странами исламского мира. В прошлом году темпы роста экономики стран Организации исламского сотрудничества в 1,5 раза превысили темпы мировой экономики, – привел данные Максим Решетников. – В последние 6 лет товарооборот России с исламскими странами вырос в 2 раза, а в прошлом году достиг рекордных 153 млрд долл. Мы уже находимся на правильном тренде, и наша задача – поддерживать эту динамику».

Точками роста в этих отношениях, по его оценкам, станут торговые связи, единые рынки, инвестиции, транспорт, логистика, сельское хозяйство, климатическая повестка и туризм.

«Для укрепления торговых связей и формирования единых рынков мы расширяем географию соглашений о свободной торговле товарами. На уровне Евразийской экономической комиссии завершаем переговоры с Ираном, интенсивно работаем с Египтом, Индонезией и ОАЭ. С рядом стран дополнительно к товарным соглашениям планируем заключать соглашения по услугам, инкорпорируя в них темы, связанные с транспортом, инвестициями, страхованием, и другие актуальные вопросы», – подчеркнул российский министр.

В фокусе особого внимания России, по его словам, – инвестиции в торгово-логистические цепочки, которые ускоряют торговлю, и крупные инвестиционные проекты со странами исламского мира. В странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии реализуются десятки кооперационных проектов в промышленности и энергетике: нефтепереработка в Индонезии, добыча газа в ОАЭ, металлургия в Турции, атомная энергетика в Турции, Индии и Египте. В африканских странах идет разведка и добыча нефти, газа, урана, железной руды. В странах СНГ – проекты в сферах АПК, автомобилестроения, ж/д машиностроения и химии.

«В прошлом году отмечен рекордный рост российских инвестиций в страны исламского мира, в том числе за счет промышленной кооперации в индустриальных зонах и технопарках. Лидеры здесь – ОАЭ, Турция», – сообщил Максим Решетников. Высоким показателям во многом способствует Евразийский торгово-промышленный хаб в ОАЭ. Он был создан всего 3 месяца назад, но с тех пор резидентами стали уже 20 российских компаний.

Не менее важная задача, к которой стремится Россия в партнерстве со странами исламского мира, – рост взаимного турпотока. С 11 странами страна установила безвизовый режим. Скоро будет запущено соглашение о безвизовых групповых турпоездках с Ираном. Ведется работа над соглашениями с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Малайзией.

