Максим Решетников обсудил с главой туристического ведомства Таджикистана развитие двустороннего сотрудничества

Министр экономического развития РФ Максим Решетников провел встречу с председателем Комитета по развитию туризма при Правительстве Таджикистана Камолиддином Муминзодом «на полях» Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum – 2023».

Глава Минэкономразвития отметил, что действующее межправительственное соглашение о сотрудничестве в области туризма не только укрепило двустороннее межгосударственное взаимодействие в сфере туризма, но и стало дополнительным стимулом для расширения связей между турбизнесом России и Таджикистана. «Таджикистан является для нас важным партнером и перспективным направлением для наращивания туристического потока», – сказал он.

Сейчас объемы туристических потоков между Россией и Таджикистаном набирают обороты. Так, по итогам прошлого года Таджикистан посетили более 200 тыс. россиян. Этому способствует действующий между странами безвизовый режим и интенсивное авиасообщение.

По словам Максима Решетникова, «дорожная карта» между профильными ведомствами двух стран по развитию туризма позволяет вести более тесную работу и влиять на взаимное увеличение спроса на отдых в России и в Таджикистане. В рамках этого документа готовится визит таджикистанской делегации в ряд регионов РФ для презентации возможностей отдыха и лечения в Таджикистане и налаживания сотрудничества с российскими представителями лечебно-профилактических организаций.

Минэкономразвития также планирует организовать обсуждение трансграничных маршрутов и единых стандартов качества оказания туристических услуг «на полях» выставки «Евразия – наш дом», приуроченной к заседаниям Совета глав правительств СНГ и Евразийского Межправительственного совета, которые планируются в июне в Сочи. Министр пригласил таджикистанского коллегу принять участие в предстоящей дискуссии.

Со своей стороны, Камолиддин Муминзод отметил, что Правительство Таджикистана рассматривает сферу туризма как приоритетное направление и принимает комплексные меры для ее развития. «У Таджикистана колоссальный туристический потенциал, который одновременно является очень конкурентоспособным в регионе», – сказал он.

По словам председателя Комитета по развитию туризма при Правительстве Таджикистана, туристов в эту страну привлекают такие направления, как альпинизм, рафтинг, пеший туризм, бальнеологические курорты, а дополнительным стимулом являются демократичные цены и экологически чистые местные продукты питания.

