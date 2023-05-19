Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

В сфере цифровой экономики практически все компании обладают большим объемом данных, которые необходимо анализировать. Выстраивать процессы на основе анализа данных помогает бизнес-аналитик – специалист с широким функ ционалом и уникальным набором компетенций. С каким бэкграундом приходят в бизнес-аналитику и как выбрать свой карьерный трек, рассказала Л юдмила Леонова, академический руководитель магистерской программы «Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте», реализуемой в НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI