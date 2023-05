Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» приглашает волонтеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский студенческий волонтерский центр приглашает студентов ГУУ стать волонтерами на финальном этапе ежегодного конкурса Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», который пройдет с 10 по 12 июня. Государственный университет управления выступает интеллектуальным партнёром хакатона.

Принять участие можно на следующих позициях:

помощь организационному комитету,

встреча гостей и навигация на площадке мероприятия,

контроль вручения подарочной продукции участникамипобедителям,

организационная помощь в залах питч-сессий и зонах фестиваля.

Волонтеры будут помогать в две смены:

1 смена: 10 и 11 июня с 08:00 до 15:00, 12 июня с 12:00 до 17:00.

2 смена: 10 и 11 июня с 15:00 до 22:00, 12 июня с17:00 до 22:00.

Адрес проведения мероприятия: г. Москва, Раменский бульвар, дом 1, ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

Все волонтеры будут обеспечены питанием, фирменной футболкой, благодарственными письмами, верифицированными часами на портале ДОБРО.РФ и штабом.

Выбирай смену и проходи регистрацию по ссылкам, чтобы стать частью самого масштабного хакатона страны

Отметим, что конкурс проводится с 2019 года и за это время объединил уже более 11 тысяч ИТ-специалистов практически из всех регионов России и еще 30 стран мира.

