Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» приглашает волонтеров

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Московский студенческий волонтерский центр приглашает студентов ГУУ стать волонтерами на финальном этапе ежегодного конкурса Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», который пройдет с 10 по 12 июня. Государственный университет управления выступает интеллектуальным партнёром хакатона.
Принять участие можно на следующих позициях:
- помощь организационному комитету,
- встреча гостей и навигация на площадке мероприятия,
- контроль вручения подарочной продукции участникамипобедителям,
- организационная помощь в залах питч-сессий и зонах фестиваля.
Волонтеры будут помогать в две смены:
1 смена: 10 и 11 июня с 08:00 до 15:00, 12 июня с 12:00 до 17:00.
2 смена: 10 и 11 июня с 15:00 до 22:00, 12 июня с17:00 до 22:00.
Адрес проведения мероприятия: г. Москва, Раменский бульвар, дом 1, ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».
Все волонтеры будут обеспечены питанием, фирменной футболкой, благодарственными письмами, верифицированными часами на портале ДОБРО.РФ и штабом.
Выбирай смену и проходи регистрацию по ссылкам, чтобы стать частью самого масштабного хакатона страны
Отметим, что конкурс проводится с 2019 года и за это время объединил уже более 11 тысяч ИТ-специалистов практически из всех регионов России и еще 30 стран мира.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 19.05.2023
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