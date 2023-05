Комфорт пассажиров и поддержка российских машиностроителей: Сергей Собянин — о четвертом поколении поездов МЦД «Иволга»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На МЦД-3 и МЦД-4, движение по которым планируют открыть в этом году, будут курсировать новые поезда «Иволга». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Пассажиры привыкли к тому, что МЦД — это доступные тарифы, удобные пересадки, минимальные интервалы движения и не в последнюю очередь постепенно обновляемый подвижной состав, повышающий комфорт поездок», — отметил Мэр Москвы.

На действующих МЦД-1 и МЦД-2 поезда обновили в первый год работы. Сейчас здесь курсируют созданные для диаметров «Иволги», двухэтажные аэроэкспрессы и современные составы ЭП2Д. На других направлениях также началось постепенное обновление подвижного состава, которое продолжится и после запуска МЦД-3 и МЦД-4.

В 2022–2025 годах планируется закупить 95 поездов «Иволга». На заводе в Твери уже приступили к созданию новейшей модели «Иволга 4.0».

«Главное отличие — четвертое поколение получит третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Посадка на поезд и выход из него станут гораздо быстрее и удобнее. А в остальном “Иволга 4.0” сохранит привычный комфорт своих предшественников», — рассказал Сергей Собянин.

Новые составы отличает быстрый, плавный и бесшумный ход. Предусмотрен бесплатный вайфай, места для детских колясок и умное освещение: яркая подсветка в утренние часы и спокойная — в вечернее время.

Первые трехдверные составы появятся на МЦД-4 в конце 2023 — начале 2024 года. Полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируется в ближайшие полтора года.

«Поезда серии “Иволга” — один из лучших примеров успешного импортозамещения. В сборке используются преимущественно отечественные детали и оборудование. Поэтому, отдавая предпочтение “Иволге”, мы не только заботимся о комфорте пассажиров, но и обеспечиваем российских машиностроителей стабильным заказом на десятилетия вперед», — подчеркнул Сергей Собянин.

