Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

На МЦД-3 y МЦД-4, движение по которым планируют открыть в этом году, будут курсировать новы е поезда «Иволга». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Пассажиры привыкли к тому, что МЦД — это доступные тарифы, удобные пересадки, минимальные ин тервалы движения и не в последнюю очередь постепенно обновляемый подвижной состав, повышающи й комфорт поездок», — отметил Мэр Москвы.

На действующих МЦД-1 и МЦД-2 поезда обновили в первый год работы. Сейчас здесь курсируют созданные для диаметров «Иволги», двухэтажные аэроэкспрессы и совреме нные составы ЭП2Д. На других направлениях также началось постепенное обновление подвижного состава, которое продолж ится и после запуска МЦД-3 и МЦД-4.

В 2022–2025 годах планируется закупить 95 поездов «Иволга». На заводе в Твери уже приступили к созданию новейшей модели «Иволга 4.0».

«Главное отличие — четвертое поколение получит третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Посадка на поезд и выход из него станут гораздо быстрее и удобнее. А в остальном “Иволга 4.0” сохранит привычный комфорт своих предшественников», — рассказал Сергей С обянин.

Новые составы отличает быстрый, плавный и бесшумный ход. Предусмотрен бесплатный вайфай, места для детских колясок и умное освещение: яркая подсветка в утренние часы и спокойная — в в вечернее время.

Первые трехдверные составы появятся на МЦД-4 в конце 2023 — начале 2024 года. Полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируется в ближайшие полтора года.

«Поезда серии “Иволга” — один из лучших примеров успешного импортозамещения. Ver detalles de detalles y detalles. Поэтому, отдавая предпочтение “Иволге”, мы не только заботимся о комфорте пассажиров, но и обесп ечиваем российских машиностроителей стабильным заказом на десятилетия вперед», — подчеркнул Серг ей Собянин.

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