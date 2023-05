Команда из ГУУ заняла 3 место на XIII Всероссийской олимпиаде по статистике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

19 мая 2023 года в стенах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) прошло награждение победителей XIII Всероссийской олимпиады по статистике, по итогам которой команда из ГУУ заняла третье место.

Олимпиада проводится Росстатом совместно с Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. Ежегодно кафедра статистики Государственного университета управления принимает участие в данном мероприятии.

В этом году под руководством доцента Екатерины Долгих команда из ГУУ, в составе студентов образовательной программы «Бизнес-аналитика и прогнозирование» Вадима Ножкина, Артёма Олесюка и Диёры Ташбековой заняла третье место в категории продвинутый уровень.

XIII Всероссийская олимпиада по статистике прошла в два этапа. Отборочный тур состоялся в январе-феврале 2023 года посредством онлайн-тестирования и заочного конкурса научных докладов. По итогам проведения отборочного тура для участия в основном туре жюри определило 20 команд по 2 группам: базовый уровень и продвинутый уровень.

Основной тур прошёл в очной форме с 16 по 19 мая и состоял из индивидуальных заданий, конкурса научных докладов по статистике и командного решения комплексной задачи. По его итогам жюри определило победителей и лауреатов в личном и командном первенствах.

Всем участникам были вручены сертификаты участников. По результатам Олимпиады будет выпущен сборник научных трудов.

Олимпиада по статистике направлена на совершенствование качества подготовки специалистов, выявление талантливой молодежи и формирование кадрового потенциала Росстата, привлечение студентов к решению научно-практических задач, стимулирование и поощрение научного творчества, реализацию новых проектов и современных научных разработок. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 3–4 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры экономических специальностей образовательных организаций высшего профессионального образования, изучающих статистические дисциплины.

Поздравляем наших студентов с достойным результатом!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI