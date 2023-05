Завершается строительство тоннельного путепровода на южном участке МСД

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) готов на 90 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строительство путепровода под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги вышло на финишную прямую. Готовы монолитные конструкции, при их возведении использовано более девяти тысяч кубических метров бетона. Завершен монтаж переходных плит, чтобы связать путепровод с будущей магистралью, ведется укладка асфальтобетонного покрытия дорожного полотна», — отметил Андрей Бочкарев.

Искусственное сооружение протяженностью 46 метров свяжет два участка основной проезжей части будущей скоростной автомагистрали.

В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке тоннелей путепровода: уже уложен гранит по нижней части подпорных стен, специалисты приступили к монтажу металлокерамических панелей. Общая площадь отделочных работ превышает две тысячи квадратных метров

На объекте также проводят уличное освещение, монтируют систему видеонаблюдения, автоматическую противогололедную систему, автоматизированную систему управления дорожным движением.

В рамках строительства южного участка МСД, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается проложить более 10 километров дорог, включая дороги, прилегающие к южному участку МСД, а также построить ряд искусственных сооружений. Московский скоростной диаметр улучшит транспортное обслуживание 48 районов, в которых проживают более пяти миллионов жителей.

