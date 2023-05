Дмитрий Вольвач: Россия рассматривает санкции не как преграду, а как стимул для повышения конкурентоспособности

Source: MIL-OSI Russian Language News

рамках деловой программы международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в тематической сессии, посвящённой анализу российской экономики в условиях санкционной реальности.

В своём выступлении он назвал главные факторы устойчивости экономики РФ к внешним шокам, подробно пояснил, каким образом происходит ее переориентация на новые рынки, ответил на вопросы модератора сессии по поводу устойчивости экономик стран-участниц ЕАЭС и прогноза по дальнейшим ограничениям со стороны недружественных стран.

«В экономической политике России удалось избежать фрагментарности, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Правительство и Банк России сочетали оперативные антикризисные меры и реализацию стратегических приоритетов. Меры по стабилизации финансовых рынков сопровождались снижением административной и налоговой нагрузки на бизнес, льготными «антикризисными» программами кредитования и мерами по поддержке критического импорта. Одновременно начали реализацию среднесрочных и долгосрочных программ по поддержке импортозамещения и технологического суверенитета, переориентации транспортно-логистических потоков и перенастройке внешнеэкономических связей».

Россия, по его словам, рассматривает санкции не как преграду, а как стимул для повышения конкурентоспособности, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития внутренних ресурсов и экспортного потенциала.

«По данным Росстата, за 2022 год инфляция составила 11, 9%. Безработица находится на исторически минимальном уровне 3,7 %, – привел данные Дмитрий Вольвач. – По индексу промышленного производства зафиксировано падение на 0,6%, что существенно лучше ожиданий. Часть обрабатывающих отраслей показала рост: фармацевтическая промышленность выросла на 8,6%, процент производства машинного оборудования – 1,9%, компьютеров и электроники на 0,5%. Добыча полезных ископаемых тоже в плюсе, не смотря на все ограничения. Отмечается рост в строительном секторе – на 2% и в сельском хозяйстве – чемпионские 10,2% в столь тяжёлый год На мой взгляд, эти цифры заслуживают особого внимания».

Во внешней торговле, по словам замминистра, страна исходит из максимально возможной переориентации экспорта и импорта в регионы, где созданы емкие рынки, – это рынки Азии, стран Черного моря, СНГ и ЕАЭС, а также где есть возможности для развития взаимовыгодного партнерства – страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Латинской Америки.

В числе ключевых направлений сотрудничества замминистра выделил партнёрство со странами СНГ, товарооборот с которыми за прошлый год вырос на 17,3 %, и расширение контактов внутри Евразийского экономического союза, взаимная торговля с которым в 2022 году выросла на 14 %.

Для того, чтобы и дальше наращивать товарооборот и инвестиции, Россия, по его словам, формирует независимую финансовую систему, расширяет географию соглашений о свободной торговле, заключает дополнительные соглашения по услугам и инвестициям, развивает промышленную кооперацию на территории индустриальных зон и технопарков, продолжает работу по цифровизации транспортных коридоров и созданию выгодных условий для грузоотправителей.

«Развитие маршрутов должно идти не только за счет проектов в сфере транспорта, но и за счет стимулирования кооперации прикаспийских особых экономических зон. Они становятся основными пунктами перевалки и работы с грузами, производства и доработки товаров, – отметил Дмитрий Вольвач. – До конца этого года планируем подписание постоянно действующего соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Показатели двусторонней торговли между Ираном и нашей страной демонстрируют устойчивый рост. По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил около 5 млрд долл., что на 20 % выше показателя 2021 года. В 2022 году товарооборот ЕАЭС с Ираном увеличился на 23 % – до 6 млрд долл».

Параллельно, по словам замминистра, Россия рассматривает возможности сопряжения транспортных коридоров с логистическими маршрутами в страны Африки, наиболее перспективные из которых, – Танзания, Египет, Намибия, Марокко, ЮАР и Ангола.

Ещё одно из важных условий достижения финансового и технологического суверенитета, к которому стремится Россия и дружественные ей страны, – это наращивание расчетов в национальных валютах с созданием независимой финансовой системы взаимоотношений между государствами-партнёрами, а также усиление международного сотрудничества в области кибербезопасности, особенно в области обеспечения безопасных международных платежей.

«Наше сотрудничество и обмен опытом в этой области помогут нам создать устойчивую и надежную платежную инфраструктуру, открытую для всех участников мировой экономики», – заключил Дмитрий Вольвач.

