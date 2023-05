Дмитрий Вольвач: Россия готова расширять сотрудничество с Малайзией

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Россия и Малайзия обладают большим потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества, о чем свидетельствует позитивная динамика двусторонней торговли.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на круглом столе «Россия-Малайзия», который состоялся в рамках проходящего в г. Казани Международного экономического форума «Россия-Исламский мир».

«Товарооборот между нашими странами в 2021 году увеличился на 23,8%, в 2022 году – на 12,1%, – отметил замминистра. – У России есть существенный потенциал расширения поставок в Малайзию энергоносителей, смешанных удобрений, металлов, продовольственных товаров, фармпрепаратов».

Одним из перспективных направлений торгово-экономического взаимодействия между двумя странами замминистра назвал сотрудничество в сфере халяль. «В настоящее время Россия работает над созданием собственной единой системы сертификации «Халяль» – отметил Дмитрий Вольвач. – Росаккредитация и Департамент Исламского развития Малайзии (JAKIM) готовы к подписанию меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в области образовательных программ и обмена опытом».

В ходе выступления он также сделал акцент и на увеличении взаимного турпотока между Россией и Малайзией. «Активно работаем над упрощением визового режима. С февраля 2023 года малайзийские туристы могут получить визу самостоятельно при наличии подтверждения забронированного проживания. Ранее получение визы для граждан Малайзии было доступно только при посредничестве туроператоров» – отметил замминистра.

Дмитрий Вольвач также призвал предпринимателей к продолжению совместной работы по реализации инвестпроектов. На данный момент реализовано два крупных совместных инвестиционных проекта с Малайзией: проект по производству древесноволокнистых плит в Хабаровском крае Российской Федерации и проект по производству технологических масел в Малайзии. В стадии реализации находится малайзийский проект по строительству жилого и гостиничного комплекса в г. Владивостоке.

«Соответствующие инициативы и проекты, представляющие взаимный интерес для сотрудничества России и Малайзии, готовы обсуждать в рамках основного механизма кооперации – двусторонней межправкомиссии» – отметил замминистра.

