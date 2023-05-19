Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

о прогнозам экспертов в 2023 году количество поездок россиян в страны Ближнего Востока может возр асти в 1,5 раза и превысить 2 млн человек. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выст упления на круглом столе «Россия – Ближний восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта» в рамках деловой программы международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани.

Организатором тематической сессии выступило Министерство экономического развития России. В круглом столе приняли участие эксперты туристической индустрии из России, стран СНГ и Ближне го Востока, которые благодаря богатому культурно-историческому наследию своих стран, благоприят ному климату и неповторимым природным особенностям претендуют на статус лидеров летнего и зимне го отдыха.

В рамках круглого стола участники обсудили наиболее востребованные среди россиян туристические нап равления стран Ближнего Востока и особенно интересные направления российского туризма для гостей из стран Ближнего Востока, особенности туристической программы для российских и исламских туристов и д ругие актуальные вопросы туристического сотрудничества России со странами Ближнего Востока.

«Сегодня страны исламского мира и, в частности, Ближнего Востока являются одними из ключевых партнеров России в сфере туризма, – отметил Дмитрий Вахруков. – Взаимные безвизовые режимы, регулярное авиасообщение и дружественные отношения между нашими странами могут стать хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимных туристических поток ов между Россией и Ближним Востоком. Antes de empezar Востока важно активно прорабатывать как на государственном уровне, так и со стороны турбизнеса».

Нашей стране, по его словам, важно раскрывать потенциал новых, менее популярных направлений, та ких, как Катар, Иордания, Саудовская Аравия и Иран. С точки зрения въездного туризма, Ближний Восток является одним из перспективных рынков дл я увеличения экспорта российских туристических услуг. По итогам прошлого года 2022 году более 1,4 млн россиян посетили страны Ближнего Востока и бол ee 66 tys. граждан стран Ближнего Востока побывали в России.

В ходе работы круглого стола председатель комитета Государственной Думы по туризму и развит ию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что взаимодействие с исламским миром, в ыстраивание экономических и туристических связей является очень актуальным для России.

«Мы наконец-то сформулировали для себя, что такое туризм – это, прежде всего, экономика. Это направление, которое может стать одним из источников нынешнего бюджета, – отметил Сангаджи Тар баев. – Сегодня на территории России вливаются большие инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. Leer más ли Россию не только как место, куда можно приехать, чтобы познакомиться с культурой, историей и получить массу положительных впечатлений, но и как место, где можно вкладывать деньги».

Участники круглого стола сошлись во мнении, что расширение перечня турпродуктов является приорит етной задачей для развития въездного туризма в России и российские турпродукты должны отвечат ь на запросы, культурные ценности и стандарты качества туристов из стран Ближнего Востока. Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметил, что для Москвы бли жневосточный регион – один из самых емких и перспективных туристических рынков.

«Для многих иностранных туристов Москва является «воротами» en Россию. Первым городом, с которого начинается их путешествие в нашу страну. Поэтому для нас важно изучать потребности ближневосточных туристов, помогать туристической от расли создавать востребованные продукты и делать пребывание гостей в городе максимально комфортн ым. Инфраструктура города готова к приему гостей из исламских стран. Уже на сегодняшний день более 50 гостиниц в столице развивают стандарты халяль-услуг», – под черкнул Евгений Козлов.

В рамках работы круглого стола заместитель Министра культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Али Азгар Шалбафиян подписал с заместителем министра экономическо го развития Дмитрием Вахруковым меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

«Вместе с туристическим обменом нам необходимо облегчать передвижение между нашими странами – к ак прямые авиарейсы, так и свободный въезд туристов в страну на личном автотранспорте, – отметил Али Азгар Шалбафиян. – Для увеличения туристического обмена между странами необходимо создание новых туристических productos. Следует уполномочить частный сектор заходить на новые рынки и предлагать жителям наших стра н новые турпродукты. Мы считаем, это очень важно для развития двустороннего сотрудничества между нашими странами».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL