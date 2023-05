Два помещения смогут приобрести инвесторы на севере столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Во втором квартале этого года на торги выставят помещения, расположенные в районах Аэропорт и Тимирязевский. Новые владельцы смогут использовать их по своему усмотрению. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время город выставит на торги два объекта коммерческой недвижимости на севере столицы общей площадью почти 1000 квадратных метров, которые можно использовать для развития бизнеса. В Тимирязевском районе предпринимателям предложат приобрести двухуровневое помещение площадью 438,7 квадратного метра, а в районе Аэропорт — целый этаж офисного центра площадью 559,7 квадратного метра», — рассказал Максим Гаман.

Первый объект находится в здании на улице Костякова (дом 7/7) в 10 минутах ходьбы от станции метро «Дмитровская», между Дмитровским шоссе и Тимирязевской улицей. Это большой жилой район со сложившейся многоэтажной застройкой. Помещения располагаются в подвале и на первом этаже, у них шесть входов, в том числе отдельный вход в подвал. Объект хорошо подойдет для размещения предприятия сферы услуг или торговли.

Второе помещение расположено в Большом Коптевском проезде (дом 6) и занимает пятый этаж делового центра. Здание находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Аэропорт» и платформы Красный Балтиец второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI